La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Vendredi 12 Septembre 2025 - 05:30

WinMedia dévoile WinAi et mise sur l’intelligence artificielle


Notez


WinMedia annonce le lancement de WinAi, un module inédit de sa suite logicielle, présenté en exclusivité à l’IBC 2025 d’Amsterdam. Cet assistant vocal basé sur l’intelligence artificielle permet aux radios et télévisions de générer automatiquement des interventions à l’antenne, avec gestion des droits intégrée, et vise à simplifier la production et la diffusion des contenus audio.



Vous aimerez aussi
WinMedia dévoile WinAi, son nouvel assistant vocal intelligent. Présenté en avant-première lors de l’IBC 2025, qui se tient du 12 au 15 septembre à Amsterdam, ce module s’intègre à la suite logicielle WinMedia et promet de transformer la gestion de la voix à l’antenne.
WinAi permet de générer automatiquement des interventions audio afin de compléter les talents présents en studio. Météo, informations, habillages, commentaires ou identifiants d’antenne peuvent être produits en quelques secondes. Les directeurs des programmes disposent ainsi d’un véritable réservoir de voix disponible à tout moment pour diversifier leurs grilles.

Construit autour d’un système de crédits baptisé "Mic", WinAi s’adapte aux besoins spécifiques de chaque diffuseur. Les voix sont générées en temps réel, quelques secondes avant leur diffusion, et intégrées immédiatement au sein de l’écosystème WinMedia, garantissant un flux de travail fluide et continu.

Une étape clé dans l’automatisation

WinAi se distingue par l’intégration d’un système de certificats et de contrats, qui encadrent juridiquement la création et l’utilisation des voix clonées. Cette gestion des droits intégrée assure une exploitation conforme aux standards professionnels, en toute transparence vis-à-vis des talents vocaux.
Avec ce lancement, WinMedia veut poursuivre son objectif d’accompagner les radios et télévisions dans leur transition numérique. En ajoutant l’IA à sa suite de solutions, l’éditeur propose un outil conçu pour simplifier la planification des programmes, réduire les contraintes techniques et renforcer la flexibilité des équipes éditoriales.

WinAi sera officiellement présenté au public lors de l’IBC 2025, sur le stand WinMedia situé hall 8, booth 8.B41a. Des démonstrations privées seront organisées pour les clients et prospects après le salon.
WinAi sera officiellement présenté au public lors de l’IBC 2025, sur le stand WinMedia situé hall 8, booth 8.B41a. Des démonstrations privées seront organisées pour les clients et prospects après le salon.

Tags : IA, IBC, Intelligence Artificielle, WinAi, WinMedia



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 11 Septembre 2025 - 05:35 À la radio, qui sera remplacé par l'IA ? €

Vendredi 5 Septembre 2025 - 08:00 Un 11e satellite en service pour SiriusXM afin d’assurer la diffusion radio  €

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication