WinMedia dévoile WinAi et mise sur l’intelligence artificielle

WinAi se distingue par l’intégration d’un système de certificats et de contrats, qui encadrent juridiquement la création et l’utilisation des voix clonées. Cette gestion des droits intégrée assure une exploitation conforme aux standards professionnels, en toute transparence vis-à-vis des talents vocaux.

Avec ce lancement, WinMedia veut poursuivre son objectif d’accompagner les radios et télévisions dans leur transition numérique. En ajoutant l’IA à sa suite de solutions, l’éditeur propose un outil conçu pour simplifier la planification des programmes, réduire les contraintes techniques et renforcer la flexibilité des équipes éditoriales.