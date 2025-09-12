WinMedia dévoile WinAi et mise sur l’intelligence artificielle

WinMedia dévoile WinAi, son nouvel assistant vocal intelligent. Présenté en avant-première lors de l’IBC 2025, qui se tient du 12 au 15 septembre à Amsterdam, ce module s’intègre à la suite logicielle WinMedia et promet de transformer la gestion de la voix à l’antenne.
WinAi permet de générer automatiquement des interventions audio afin de compléter les talents présents en studio. Météo, informations, habillages, commentaires ou identifiants d’antenne peuvent être produits en quelques secondes. Les directeurs des programmes disposent ainsi d’un véritable réservoir de voix disponible à tout moment pour diversifier leurs grilles.
Construit autour d’un système de crédits baptisé "Mic", WinAi s’adapte aux besoins spécifiques de chaque diffuseur. Les voix sont générées en temps réel, quelques secondes avant leur diffusion, et intégrées immédiatement au sein de l’écosystème WinMedia, garantissant un flux de travail fluide et continu.
Une étape clé dans l’automatisation
WinAi se distingue par l’intégration d’un système de certificats et de contrats, qui encadrent juridiquement la création et l’utilisation des voix clonées. Cette gestion des droits intégrée assure une exploitation conforme aux standards professionnels, en toute transparence vis-à-vis des talents vocaux.
Avec ce lancement, WinMedia veut poursuivre son objectif d’accompagner les radios et télévisions dans leur transition numérique. En ajoutant l’IA à sa suite de solutions, l’éditeur propose un outil conçu pour simplifier la planification des programmes, réduire les contraintes techniques et renforcer la flexibilité des équipes éditoriales.
