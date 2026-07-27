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Lundi 27 Juillet 2026 - 13:20

Spotify rassemble 19.5 millions de visiteurs uniques en France


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En juin 2026, la marque Spotify compte 19.4 millions de visiteurs uniques mensuels et le groupe Radio France 18.9 millions, selon Médiamétrie. Spotify rassemble en moyenne 6.4 millions de visiteurs uniques par jour, contre 2.2 millions pour Radio France. Les écrans mobiles sont utilisés par 94.1% et 90.5% de leurs visiteurs uniques respectifs.


Spotify rassemble 19.5 millions de visiteurs uniques en France

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Dans son Audience Internet Global de juin 2026, Médiamétrie//NetRatings mesure plusieurs acteurs directement liés à la radio et à l’audio digital. Au niveau des groupes les plus visités en France, Spotify occupe la 33e position avec 19.4 millions de visiteurs uniques au cours du mois. Le groupe rassemble en moyenne 6.4 millions de visiteurs uniques par jour.
Spotify apparaît ainsi dans le Top 50 des groupes établi par Médiamétrie//NetRatings. Les résultats portent sur les internautes âgés de 11 ans et plus, tous lieux de connexion confondus.
Radio France figure également dans ce Top 50. Le groupe occupe la 39e place avec 18.917 millions de visiteurs uniques mensuels en juin 2026. Son audience quotidienne s’établit en moyenne à 2.2.millions de visiteurs uniques.


L’étude distingue le niveau "Groupe ou Parent" du niveau "Marque ou Brand". Le premier consolide l’audience d’un ensemble de marques. Une marque ne peut être comptabilisée que dans un seul Parent. Le Parent correspond à la société qui est l’actionnaire principal des marques qui lui sont rattachées.

94.1% des visiteurs uniques de Spotify utilisent les écrans mobiles

La répartition par écran apporte un éclairage supplémentaire sur les usages numériques des acteurs audio. Parmi les visiteurs uniques du groupe Spotify, 94.1% ont utilisé les écrans mobiles, tandis que 8.7% ont utilisé l’ordinateur au cours du mois. Pour Radio France, 90.5% des visiteurs uniques ont utilisé les écrans mobiles et 15.4% l’ordinateur. Ces pourcentages ne constituent pas une répartition exclusive entre les deux catégories : la mesure indique la part des visiteurs uniques ayant utilisé chacun des types d’écran.
Médiamétrie//NetRatings publie parallèlement son classement au niveau des marques. Spotify s’y positionne au 28e rang des marques les plus visitées en France, avec 19.4 millions de visiteurs uniques mensuels. La marque rassemble en moyenne 6.4 millions de visiteurs uniques par jour. Pour la répartition par écran, 94.1% de ses visiteurs uniques ont utilisé les écrans mobiles et 8.7% l’ordinateur. Les données diffèrent donc légèrement entre le niveau groupe et le niveau marque. Le groupe Spotify totalise 19.4 millions de visiteurs uniques mensuels et 6.4 millions de visiteurs uniques moyens par jour, contre respectivement 19.4 millions et 6.4 millions pour la marque Spotify.


56.2 millions d’internautes en France en juin

Ces audiences s’inscrivent dans un marché Internet qui rassemble 56.2 millions d’individus connectés au cours du mois de juin 2026, soit 96% des Français âgés de 11 ans et plus. Chaque jour, 50.3 millions d’individus ont surfé sur Internet.
En moyenne, les Français âgés de 11 ans et plus ont passé 03h22 par jour sur Internet.


Top 50 des Groupes les plus visités en France

Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings - Audience Internet Global - Tous lieux de connexion - France - Juin 2026 - Base : 11 ans et plus Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés
Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings - Audience Internet Global - Tous lieux de connexion - France - Juin 2026 - Base : 11 ans et plus Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés

Répartition par écran Top 50 des Groupes les plus visités

Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings - Audience Internet Global - Tous lieux de connexion - France - Juin 2026 - Base : 11 ans et plus Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés
Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings - Audience Internet Global - Tous lieux de connexion - France - Juin 2026 - Base : 11 ans et plus Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés

Top 50 des Marques les plus visitées en France

Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings - Audience Internet Global - Tous lieux de connexion - France - Juin 2026 - Base : 11 ans et plus Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés
Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings - Audience Internet Global - Tous lieux de connexion - France - Juin 2026 - Base : 11 ans et plus Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés

Répartition par écran Top 50 des Marques les plus visitées

Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings - Audience Internet Global - Tous lieux de connexion - France - Juin 2026 - Base : 11 ans et plus Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés
Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings - Audience Internet Global - Tous lieux de connexion - France - Juin 2026 - Base : 11 ans et plus Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés

Tags : audience digitale, audience numérique, Internet Global, Médiamétrie, Radio France, Spotify



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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