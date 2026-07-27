Spotify rassemble 19.5 millions de visiteurs uniques en France

-
Skyrock : première radio musicale dans 28 agglomérations
-
France Culture termine la saison avec 2 182 000 auditeurs quotidiens
-
L'EAR Local 2024-2026 livre sa photographie des audiences dans les territoires
-
ICI Provence célèbre les cinq ans d'ICI Live La Ciotat
-
FG Digital atteint 46 millions de sessions annuelles
Dans son Audience Internet Global de juin 2026, Médiamétrie//NetRatings mesure plusieurs acteurs directement liés à la radio et à l’audio digital. Au niveau des groupes les plus visités en France, Spotify occupe la 33e position avec 19.4 millions de visiteurs uniques au cours du mois. Le groupe rassemble en moyenne 6.4 millions de visiteurs uniques par jour.
Spotify apparaît ainsi dans le Top 50 des groupes établi par Médiamétrie//NetRatings. Les résultats portent sur les internautes âgés de 11 ans et plus, tous lieux de connexion confondus.
Radio France figure également dans ce Top 50. Le groupe occupe la 39e place avec 18.917 millions de visiteurs uniques mensuels en juin 2026. Son audience quotidienne s’établit en moyenne à 2.2.millions de visiteurs uniques.
94.1% des visiteurs uniques de Spotify utilisent les écrans mobiles
La répartition par écran apporte un éclairage supplémentaire sur les usages numériques des acteurs audio. Parmi les visiteurs uniques du groupe Spotify, 94.1% ont utilisé les écrans mobiles, tandis que 8.7% ont utilisé l’ordinateur au cours du mois. Pour Radio France, 90.5% des visiteurs uniques ont utilisé les écrans mobiles et 15.4% l’ordinateur. Ces pourcentages ne constituent pas une répartition exclusive entre les deux catégories : la mesure indique la part des visiteurs uniques ayant utilisé chacun des types d’écran.
Médiamétrie//NetRatings publie parallèlement son classement au niveau des marques. Spotify s’y positionne au 28e rang des marques les plus visitées en France, avec 19.4 millions de visiteurs uniques mensuels. La marque rassemble en moyenne 6.4 millions de visiteurs uniques par jour. Pour la répartition par écran, 94.1% de ses visiteurs uniques ont utilisé les écrans mobiles et 8.7% l’ordinateur. Les données diffèrent donc légèrement entre le niveau groupe et le niveau marque. Le groupe Spotify totalise 19.4 millions de visiteurs uniques mensuels et 6.4 millions de visiteurs uniques moyens par jour, contre respectivement 19.4 millions et 6.4 millions pour la marque Spotify.
56.2 millions d’internautes en France en juin
Ces audiences s’inscrivent dans un marché Internet qui rassemble 56.2 millions d’individus connectés au cours du mois de juin 2026, soit 96% des Français âgés de 11 ans et plus. Chaque jour, 50.3 millions d’individus ont surfé sur Internet.
En moyenne, les Français âgés de 11 ans et plus ont passé 03h22 par jour sur Internet.