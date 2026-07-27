Spotify rassemble 19.5 millions de visiteurs uniques en France

La répartition par écran apporte un éclairage supplémentaire sur les usages numériques des acteurs audio. Parmi les visiteurs uniques du groupe Spotify, 94.1% ont utilisé les écrans mobiles, tandis que 8.7% ont utilisé l’ordinateur au cours du mois. Pour Radio France, 90.5% des visiteurs uniques ont utilisé les écrans mobiles et 15.4% l’ordinateur. Ces pourcentages ne constituent pas une répartition exclusive entre les deux catégories : la mesure indique la part des visiteurs uniques ayant utilisé chacun des types d’écran.

Médiamétrie//NetRatings publie parallèlement son classement au niveau des marques. Spotify s’y positionne au 28e rang des marques les plus visitées en France, avec 19.4 millions de visiteurs uniques mensuels. La marque rassemble en moyenne 6.4 millions de visiteurs uniques par jour. Pour la répartition par écran, 94.1% de ses visiteurs uniques ont utilisé les écrans mobiles et 8.7% l’ordinateur. Les données diffèrent donc légèrement entre le niveau groupe et le niveau marque. Le groupe Spotify totalise 19.4 millions de visiteurs uniques mensuels et 6.4 millions de visiteurs uniques moyens par jour, contre respectivement 19.4 millions et 6.4 millions pour la marque Spotify.

