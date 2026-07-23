L'EAR Local 2024-2026 livre sa photographie des audiences dans les territoires

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Le média radio présente des spécificités régionales et locales qui reflètent notamment l’historique des implantations, la densité de l’offre disponible et la structure socio-démographique de la population. Sur les 12 régions étudiées, auprès des 13 ans et plus, du lundi au vendredi sur la tranche 05h-minuit, la Bretagne affiche l’audience cumulée la plus élevée, avec 72.2% d’auditeurs quotidiens et une durée d’écoute par auditeur de 02h55. Elle est suivie par la Bourgogne-Franche-Comté, où l’audience cumulée atteint 71.7%, pour une durée d’écoute de 03h02, soit la plus longue relevée parmi les régions présentées. Des résultats qui illustrent les écarts territoriaux de consommation du média radio et rappellent que son audience quotidienne comme sa durée d’écoute peuvent varier sensiblement d’une région à l’autre.