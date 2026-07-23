L'EAR Local 2024-2026 livre sa photographie des audiences dans les territoires

L’EAR Local 2024-2026 apporte aux professionnels de la radio une lecture plus fine des audiences dans les territoires. Cette nouvelle étude de Médiamétrie complète les précédentes EAR avec un panorama beaucoup plus précis de l’écoute dans les régions, les départements et près d’une centaine d’agglomérations. À l’échelle locale, ses résultats constituent un indicateur suivi par les stations : entre sanctions et gratifications, ils continuent de peser dans les arbitrages d’investissements et dans la construction des grilles de la saison suivante. Dans sa communication, Médiamétrie ne dévoile toutefois qu’une sélection de résultats. Celle-ci comprend les audiences cumulées enregistrées dans les 12 régions, accompagnées de la durée d’écoute par auditeur. L’institut publie également un Top 20 des départements classés selon leur taux d’audience.