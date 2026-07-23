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Jeudi 23 Juillet 2026 - 09:05

L'EAR Local 2024-2026 livre sa photographie des audiences dans les territoires


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Dernier rendez-vous de la saison pour les audiences radio. Médiamétrie a dévoilé ce 23 juillet à 09h les résultats de l’EAR Local 2024-2026. Cette étude affine la photographie de l’écoute dans les régions, les départements et près d’une centaine d’agglomérations, avec des données qui pèsent dans les arbitrages d’investissements et la préparation des prochaines grilles.


L'EAR Local 2024-2026 livre sa photographie des audiences dans les territoires

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L’EAR Local 2024-2026 apporte aux professionnels de la radio une lecture plus fine des audiences dans les territoires. Cette nouvelle étude de Médiamétrie complète les précédentes EAR avec un panorama beaucoup plus précis de l’écoute dans les régions, les départements et près d’une centaine d’agglomérations. À l’échelle locale, ses résultats constituent un indicateur suivi par les stations : entre sanctions et gratifications, ils continuent de peser dans les arbitrages d’investissements et dans la construction des grilles de la saison suivante. Dans sa communication, Médiamétrie ne dévoile toutefois qu’une sélection de résultats. Celle-ci comprend les audiences cumulées enregistrées dans les 12 régions, accompagnées de la durée d’écoute par auditeur. L’institut publie également un Top 20 des départements classés selon leur taux d’audience.

Le média radio présente des spécificités régionales et locales qui reflètent notamment l’historique des implantations, la densité de l’offre disponible et la structure socio-démographique de la population. Sur les 12 régions étudiées, auprès des 13 ans et plus, du lundi au vendredi sur la tranche 05h-minuit, la Bretagne affiche l’audience cumulée la plus élevée, avec 72.2% d’auditeurs quotidiens et une durée d’écoute par auditeur de 02h55. Elle est suivie par la Bourgogne-Franche-Comté, où l’audience cumulée atteint 71.7%, pour une durée d’écoute de 03h02, soit la plus longue relevée parmi les régions présentées. Des résultats qui illustrent les écarts territoriaux de consommation du média radio et rappellent que son audience quotidienne comme sa durée d’écoute peuvent varier sensiblement d’une région à l’autre.

La Bretagne affiche la plus forte audience cumulée de la radio avec 72.2% d’auditeurs quotidiens, tandis que la Bourgogne-Franche-Comté enregistre la durée d’écoute la plus élevée, à 3h02 par auditeur. Source : Médiamétrie – EAR > Local – Vague 2024-2026.
La Bretagne affiche la plus forte audience cumulée de la radio avec 72.2% d’auditeurs quotidiens, tandis que la Bourgogne-Franche-Comté enregistre la durée d’écoute la plus élevée, à 3h02 par auditeur. Source : Médiamétrie – EAR > Local – Vague 2024-2026.

La Haute-Saône en tête des départements pour l’audience de la radio

À l’échelle départementale, l’audience de la radio fait apparaître des niveaux particulièrement élevés dans plusieurs territoires. La Haute-Saône arrive en tête avec une audience cumulée de 75.8%, soit 151 000 auditeurs, et une durée d’écoute par auditeur de 03h27. Elle devance le Cantal, à 75.6% et 94 300 auditeurs pour 02h58 d’écoute, puis les Vosges, à 75.1%, soit 228 500 auditeurs et 03h22. La Corrèze atteint 75.0% avec 156 000 auditeurs et 03h11, devant la Manche à 74.3%, soit 319 000 auditeurs et 02h56. Suivent le Jura à 74.1% et 163 700 auditeurs, le Tarn à 74.0% et 256 800 auditeurs, puis l’Aveyron, la Dordogne et la Mayenne, tous trois à 73.6%, avec respectivement 176 200, 270 800 et 189 900 auditeurs quotidiens.
La Haute-Saône affiche la plus forte audience cumulée de la radio parmi les départements présentés, avec 75,8% et 151 000 auditeurs quotidiens. Elle enregistre également la durée d’écoute la plus élevée du Top 20, à 3h27 par auditeur. Source : Médiamétrie – EAR > Local – Vague 2024-2026, 13 ans et plus, lundi-vendredi, 05h-24h.
La Haute-Saône affiche la plus forte audience cumulée de la radio parmi les départements présentés, avec 75,8% et 151 000 auditeurs quotidiens. Elle enregistre également la durée d’écoute la plus élevée du Top 20, à 3h27 par auditeur. Source : Médiamétrie – EAR > Local – Vague 2024-2026, 13 ans et plus, lundi-vendredi, 05h-24h.

Tags : audience, EAR, EAR Local, Médiamétrie



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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