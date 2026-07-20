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Lundi 20 Juillet 2026 - 05:30

Instagram : comment les radios françaises ont gagné 1,3 million d'abonnés en six mois


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Réalisée par Benoît Lebeau pour Social Radio, cette étude dresse un panorama des performances Instagram des radios françaises et européennes. Un travail de veille particulièrement précieux pour les professionnels du secteur, qui met en lumière des dynamiques numériques parfois très éloignées des audiences antenne. Entre janvier et juillet 2026, les radios françaises ont gagné 1.3 million d'abonnés sur Instagram.


Skyrock reste la radio française la plus suivie sur Instagram avec 1.807 million d'abonnés en juillet 2026, tandis que RTL enregistre la plus forte progression sur les six premiers mois de l'année et franchit le cap du million d'abonnés. Source : Étude Social Radio réalisée par Benoît Lebeau (juillet 2026).
Skyrock reste la radio française la plus suivie sur Instagram avec 1.807 million d'abonnés en juillet 2026, tandis que RTL enregistre la plus forte progression sur les six premiers mois de l'année et franchit le cap du million d'abonnés. Source : Étude Social Radio réalisée par Benoît Lebeau (juillet 2026).

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Alors que le dernier sondage Médiamétrie de la saison fait état d'une perte de 20 000 auditeurs, les réseaux sociaux racontent une tout autre histoire. Selon une étude de Benoît Lebeau pour Social Radio, les radios françaises ont gagné 1.3 million d'abonnés sur Instagram entre janvier et juillet 2026. Un constat qui illustre deux dynamiques distinctes entre consommation de la radio et développement des communautés numériques.
L'étude repose uniquement sur les comptes officiels des stations et non sur ceux de leurs émissions ou marques dérivées. Benoît Lebeau précise également qu'il est impossible de distinguer les abonnés organiques d'éventuels abonnés achetés et que les communautés recensées ne sont pas nécessairement composées d'utilisateurs nationaux. L'objectif est avant tout d'observer les tendances et d'interroger une éventuelle corrélation entre dynamique sociale et audience radio.

Entre janvier et juillet 2026, RTL enregistre la plus forte progression sur Instagram avec 241 384 abonnés supplémentaires, devant Radio Nova (+187 375) et Skyrock (+177 580), confirmant le dynamisme des stratégies éditoriales de plusieurs stations. Source : Étude Social Radio réalisée par Benoît Lebeau
Entre janvier et juillet 2026, RTL enregistre la plus forte progression sur Instagram avec 241 384 abonnés supplémentaires, devant Radio Nova (+187 375) et Skyrock (+177 580), confirmant le dynamisme des stratégies éditoriales de plusieurs stations. Source : Étude Social Radio réalisée par Benoît Lebeau

Skyrock conserve la première place

Avec 1 807 157 abonnés, Skyrock demeure la première radio française sur Instagram. L'étude rappelle toutefois que ce chiffre ne prend pas en compte le compte Planete Rap, qui rassemble à lui seul 2,7 millions d'abonnés. Derrière Skyrock figurent France Inter avec 1 695 263 abonnés, France Culture avec 1 525 650, franceinfo avec 1 353 446, NRJ avec 1 089 806 et RTL, qui compte 999 898 abonnés au moment du relevé mais vient de franchir le cap symbolique du million d'abonnés. Le classement se poursuit avec RFI (829 356 abonnés), Radio Nova (668 375), Fun Radio (368 273), RTL2 (297 327), RMC (130 368), Chérie FM (104 719) et Nostalgie (93 353).
Si Skyrock reste la radio la plus suivie, c'est RTL qui affiche la plus forte croissance sur la période avec +241 384 abonnés. Benoît Lebeau attribue cette progression à "la stratégie de surpublication et de clipping opérée l'année dernière", qui permet à la station d'attirer un nouveau public.
Radio Nova enregistre la deuxième meilleure progression avec +187 375 abonnés, devant Skyrock (+177 580), France Inter (+165 229), franceinfo (+152 345), France Culture (+132 808), RFI (+63 354), RTL2 (+41 459), NRJ (+38 888), Fun Radio (+30 056), RMC (+17 269), Nostalgie (+8 386) et Chérie FM (+8 156).


Radio Nova et le service public se distinguent

L'étude souligne également la dynamique de Radio Nova, dont la communauté progresse de 39 %. Pour Benoît Lebeau, il s'agit de "la seule qui arrive à faire un lien audience radio et audience réseaux". Le service public affiche lui aussi une progression soutenue grâce aux performances de France Inter, franceinfo et France Culture. Enfin, France Inter indique avoir battu un record de vues sur la plateforme.
Malgré une audience radio en léger recul, les stations françaises continuent de renforcer fortement leur présence sur Instagram, avec 1.3 million d'abonnés gagnés en six mois. Les performances sociales ne reflètent toutefois pas systématiquement les audiences antenne, même si certaines stratégies éditoriales, comme celles de RTL ou Radio Nova, semblent produire des résultats significatifs.
À l'échelle européenne, les radios britanniques Classic FM et BBC Radio 1 occupent les deux premières places sur Instagram. Skyrock est la première radio française, devant France Inter, tandis que plusieurs stations françaises figurent dans le Top 15 européen. Source : Étude Social Radio réalisée par Benoît Lebeau (juillet 2026).
À l'échelle européenne, les radios britanniques Classic FM et BBC Radio 1 occupent les deux premières places sur Instagram. Skyrock est la première radio française, devant France Inter, tandis que plusieurs stations françaises figurent dans le Top 15 européen. Source : Étude Social Radio réalisée par Benoît Lebeau (juillet 2026).

L'article "Le classement Instagram des radios européennes" est accessible ICI

Tags : audience, audience numérique, Benoît Lebreau, engagement, Instagram, réseaux sociaux, Social Radio



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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