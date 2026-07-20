Instagram : comment les radios françaises ont gagné 1,3 million d'abonnés en six mois

Avec 1 807 157 abonnés, Skyrock demeure la première radio française sur Instagram. L'étude rappelle toutefois que ce chiffre ne prend pas en compte le compte Planete Rap, qui rassemble à lui seul 2,7 millions d'abonnés. Derrière Skyrock figurent France Inter avec 1 695 263 abonnés, France Culture avec 1 525 650, franceinfo avec 1 353 446, NRJ avec 1 089 806 et RTL, qui compte 999 898 abonnés au moment du relevé mais vient de franchir le cap symbolique du million d'abonnés. Le classement se poursuit avec RFI (829 356 abonnés), Radio Nova (668 375), Fun Radio (368 273), RTL2 (297 327), RMC (130 368), Chérie FM (104 719) et Nostalgie (93 353).

Si Skyrock reste la radio la plus suivie, c'est RTL qui affiche la plus forte croissance sur la période avec +241 384 abonnés. Benoît Lebeau attribue cette progression à "la stratégie de surpublication et de clipping opérée l'année dernière", qui permet à la station d'attirer un nouveau public.

Radio Nova enregistre la deuxième meilleure progression avec +187 375 abonnés, devant Skyrock (+177 580), France Inter (+165 229), franceinfo (+152 345), France Culture (+132 808), RFI (+63 354), RTL2 (+41 459), NRJ (+38 888), Fun Radio (+30 056), RMC (+17 269), Nostalgie (+8 386) et Chérie FM (+8 156).

