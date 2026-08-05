Les Républicains écoutent davantage la radio, les Démocrates davantage les podcasts

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Les données de Share of Ear, publiées le 29 juillet 2026 dans les Weekly Insights d’Edison Research at SSRS, mettent en évidence des différences entre les habitudes d’écoute des Républicains et celles des Démocrates.
L’étude porte sur la population américaine âgée de 18 ans et plus. Un indice de 100 correspond à la moyenne des adultes américains. Seules les plateformes affichant un indice supérieur à 100 sont présentées dans les données.
Pour la radio AM/FM, les Républicains affichent un indice de 117. Ils sont donc 17% plus susceptibles que l’Américain moyen âgé de 18 ans et plus d’écouter la radio AM/FM au cours d’une journée type. Aucun indice supérieur à 100 n’est présenté pour les Démocrates ou les Indépendants concernant la radio AM/FM.
SiriusXM : 157 chez les Républicains contre 103 chez les Démocrates
L’écart entre Républicains et Démocrates est également visible sur SiriusXM Radio. Les chaînes parlées financées par la publicité de SiriusXM Radio atteignent un indice de 157 auprès des Républicains. Cela signifie que ces derniers sont 57% plus susceptibles que la moyenne d’écouter SiriusXM Radio. Chez les Démocrates, SiriusXM Radio affiche un indice de 103. Aucun indice supérieur à 100 n’est présenté pour les Indépendants sur cette plateforme.
Le streaming musical financé par la publicité présente une configuration différente. Les Démocrates y enregistrent un indice de 101, soit un niveau légèrement supérieur à la moyenne de 100. Aucun indice supérieur à 100 n’est présenté pour les Républicains ou les Indépendants concernant le streaming musical dans le graphique de Share of Ear.
Les podcasts surindexent chez les Démocrates et les Indépendants
Pour les vidéos musicales sur YouTube financées par la publicité, les Démocrates atteignent un indice de 103. Les Indépendants affichent un indice de 105. Aucun indice supérieur à 100 n’est présenté pour les Républicains sur les vidéos musicales de YouTube.
Le podcast, toutes plateformes d’écoute confondues, affiche un indice de 107 auprès des Démocrates. Parmi les plateformes présentées par Edison Research, il s’agit de l’indice le plus élevé pour cet électorat. Chez les Indépendants, l’indice atteint 119. Ce groupe est ainsi 19% plus susceptible que la moyenne d’écouter quotidiennement des podcasts. Le podcast constitue la plateforme affichant l’indice le plus élevé auprès des Indépendants dans les données présentées. Aucun indice supérieur à 100 n’est indiqué pour les Républicains concernant les podcasts.
L’audio publicitaire touche 81% des électeurs potentiels
Ces différences d’usage s’inscrivent dans un marché où l’audio financé par la publicité touche quotidiennement 81% de la population américaine en âge de voter, selon Share of Ear.
Dans le contexte de l’année électorale 2026 aux États-Unis, Edison Research souligne ainsi que certaines plateformes audio financées par la publicité sont plus efficaces que d’autres pour atteindre les Républicains, les Démocrates et les Indépendants.