La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mercredi 5 Août 2026 - 07:59

Les Républicains écoutent davantage la radio, les Démocrates davantage les podcasts


Notez


À l’approche des échéances électorales américaines de 2026, Edison Research at SSRS compare les usages audio des Républicains, Démocrates et Indépendants. L’audio financé par la publicité touche chaque jour 81% de la population en âge de voter. Radio AM/FM, SiriusXM, streaming musical, YouTube et podcasts ne surindexent toutefois pas auprès des mêmes électorats.


Aux États-Unis, les Républicains surindexent sur la radio AM/FM avec un indice de 117 et sur SiriusXM Radio avec 157. Les Démocrates surindexent sur le streaming musical (101), les vidéos musicales sur YouTube (103), les podcasts (107) et SiriusXM Radio (103). Source : Edison Research at SSRS, Share of Ear®, juillet 2026.
Aux États-Unis, les Républicains surindexent sur la radio AM/FM avec un indice de 117 et sur SiriusXM Radio avec 157. Les Démocrates surindexent sur le streaming musical (101), les vidéos musicales sur YouTube (103), les podcasts (107) et SiriusXM Radio (103). Source : Edison Research at SSRS, Share of Ear®, juillet 2026.

Vous aimerez aussi

Les données de Share of Ear, publiées le 29 juillet 2026 dans les Weekly Insights d’Edison Research at SSRS, mettent en évidence des différences entre les habitudes d’écoute des Républicains et celles des Démocrates.
L’étude porte sur la population américaine âgée de 18 ans et plus. Un indice de 100 correspond à la moyenne des adultes américains. Seules les plateformes affichant un indice supérieur à 100 sont présentées dans les données.
Pour la radio AM/FM, les Républicains affichent un indice de 117. Ils sont donc 17% plus susceptibles que l’Américain moyen âgé de 18 ans et plus d’écouter la radio AM/FM au cours d’une journée type. Aucun indice supérieur à 100 n’est présenté pour les Démocrates ou les Indépendants concernant la radio AM/FM.


SiriusXM : 157 chez les Républicains contre 103 chez les Démocrates

L’écart entre Républicains et Démocrates est également visible sur SiriusXM Radio. Les chaînes parlées financées par la publicité de SiriusXM Radio atteignent un indice de 157 auprès des Républicains. Cela signifie que ces derniers sont 57% plus susceptibles que la moyenne d’écouter SiriusXM Radio. Chez les Démocrates, SiriusXM Radio affiche un indice de 103. Aucun indice supérieur à 100 n’est présenté pour les Indépendants sur cette plateforme.
Le streaming musical financé par la publicité présente une configuration différente. Les Démocrates y enregistrent un indice de 101, soit un niveau légèrement supérieur à la moyenne de 100. Aucun indice supérieur à 100 n’est présenté pour les Républicains ou les Indépendants concernant le streaming musical dans le graphique de Share of Ear.


Les podcasts surindexent chez les Démocrates et les Indépendants

Pour les vidéos musicales sur YouTube financées par la publicité, les Démocrates atteignent un indice de 103. Les Indépendants affichent un indice de 105. Aucun indice supérieur à 100 n’est présenté pour les Républicains sur les vidéos musicales de YouTube.
Le podcast, toutes plateformes d’écoute confondues, affiche un indice de 107 auprès des Démocrates. Parmi les plateformes présentées par Edison Research, il s’agit de l’indice le plus élevé pour cet électorat. Chez les Indépendants, l’indice atteint 119. Ce groupe est ainsi 19% plus susceptible que la moyenne d’écouter quotidiennement des podcasts. Le podcast constitue la plateforme affichant l’indice le plus élevé auprès des Indépendants dans les données présentées. Aucun indice supérieur à 100 n’est indiqué pour les Républicains concernant les podcasts.


L’audio publicitaire touche 81% des électeurs potentiels

Ces différences d’usage s’inscrivent dans un marché où l’audio financé par la publicité touche quotidiennement 81% de la population américaine en âge de voter, selon Share of Ear.
Dans le contexte de l’année électorale 2026 aux États-Unis, Edison Research souligne ainsi que certaines plateformes audio financées par la publicité sont plus efficaces que d’autres pour atteindre les Républicains, les Démocrates et les Indépendants.


Tags : audience, Edison Reseach, États-Unis, politique



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication