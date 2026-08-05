Les Républicains écoutent davantage la radio, les Démocrates davantage les podcasts

Les données de Share of Ear, publiées le 29 juillet 2026 dans les Weekly Insights d’Edison Research at SSRS, mettent en évidence des différences entre les habitudes d’écoute des Républicains et celles des Démocrates.

L’étude porte sur la population américaine âgée de 18 ans et plus. Un indice de 100 correspond à la moyenne des adultes américains. Seules les plateformes affichant un indice supérieur à 100 sont présentées dans les données.

Pour la radio AM/FM, les Républicains affichent un indice de 117. Ils sont donc 17% plus susceptibles que l’Américain moyen âgé de 18 ans et plus d’écouter la radio AM/FM au cours d’une journée type. Aucun indice supérieur à 100 n’est présenté pour les Démocrates ou les Indépendants concernant la radio AM/FM.

