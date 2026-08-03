Le Prix Théâtre RFI 2026 sera remis le 27 septembre à Limoges

RFI a annoncé, mercredi 22 juillet 2026, la présélection des textes en lice pour la 13e édition du "Prix Théâtre RFI". Le dispositif vise à dénicher et révéler des talents du théâtre francophone contemporain du Sud. Pour cette édition 2026, le comité de lecture constitué par le Collectif À mots Découverts a reçu 142 candidatures provenant de 11 pays d’Afrique, de l’océan Indien, des Caraïbes, hors France ultramarine, du Proche et Moyen-Orient et du Maghreb. À l’issue de cette étape, 13 textes ont été présélectionnés par le Collectif pour concourir au "Prix Théâtre RFI".

La sélection réunit notamment "Le Live de Papa" d’Abdou Abou Gueye, du Sénégal, "Gòor-jigéen" d’Éric Digbé, de Côte d'Ivoire, "Le Colis du pays" de Fidéa Abimbola Suarez Djenontin, du Bénin, et "La saison des tombes ouvertes" de Laurence Essoham Gnaro, du Togo.