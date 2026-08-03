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Lundi 3 Août 2026 - 10:09

Le Prix Théâtre RFI 2026 sera remis le 27 septembre à Limoges


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RFI a dévoilé les 13 textes présélectionnés pour la 13e édition du "Prix Théâtre RFI", consacré aux écritures théâtrales francophones contemporaines du Sud. Le comité de lecture a reçu 142 candidatures provenant de 11 pays. Le jury désignera le lauréat dont le prix sera remis le 27 septembre à Limoges.



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RFI a annoncé, mercredi 22 juillet 2026, la présélection des textes en lice pour la 13e édition du "Prix Théâtre RFI". Le dispositif vise à dénicher et révéler des talents du théâtre francophone contemporain du Sud. Pour cette édition 2026, le comité de lecture constitué par le Collectif À mots Découverts a reçu 142 candidatures provenant de 11 pays d’Afrique, de l’océan Indien, des Caraïbes, hors France ultramarine, du Proche et Moyen-Orient et du Maghreb. À l’issue de cette étape, 13 textes ont été présélectionnés par le Collectif pour concourir au "Prix Théâtre RFI". 
La sélection réunit notamment "Le Live de Papa" d’Abdou Abou Gueye, du Sénégal, "Gòor-jigéen" d’Éric Digbé, de Côte d'Ivoire, "Le Colis du pays" de Fidéa Abimbola Suarez Djenontin, du Bénin, et "La saison des tombes ouvertes" de Laurence Essoham Gnaro, du Togo.

Une remise du prix le 27 septembre à Limoges

Les 13 textes présélectionnés seront désormais soumis au vote d’un jury composé d’artistes et de professionnels du spectacle vivant. Pour l’édition 2026, ce jury sera présidé par l’auteur et metteur en scène guinéen Hakim Bah. Le lauréat ou la lauréate sera révélé en septembre dans le cadre du festival Zébrures d’automne à Limoges. 
Le "Prix Théâtre RFI" 2026 sera précisément remis le dimanche 27 septembre à Limoges, dans le cadre de ce festival.

Tags : France Médias Monde, francophonie, Limoges, Prix, RFI, théâtre



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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