RFI lance une offre 100% numérique en arménien pour les jeunes générations

Entièrement numérique, celle-ci est diffusée exclusivement sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok et Facebook. Conçue autour de formats vidéo et de contenus interactifs, elle vise à proposer une information adaptée aux usages des jeunes publics arméniens tout en s’appuyant sur l’expertise éditoriale de RFI et de France 24.

RFI en arménien repose sur une stratégie de diffusion 100% numérique.

L’offre privilégie la vidéo ainsi que des formats pédagogiques et participatifs tels que les "Explainers", les portraits, le fact-checking, les quiz, les infographies ou encore les vox-pops. Les contenus traitent du quotidien des jeunes Arméniens, de l’actualité nationale ainsi que des grands enjeux régionaux, européens et internationaux.