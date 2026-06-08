RFI lance une offre 100% numérique en arménien pour les jeunes générations

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Entièrement numérique, celle-ci est diffusée exclusivement sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok et Facebook. Conçue autour de formats vidéo et de contenus interactifs, elle vise à proposer une information adaptée aux usages des jeunes publics arméniens tout en s’appuyant sur l’expertise éditoriale de RFI et de France 24. RFI en arménien repose sur une stratégie de diffusion 100% numérique.
L’offre privilégie la vidéo ainsi que des formats pédagogiques et participatifs tels que les "Explainers", les portraits, le fact-checking, les quiz, les infographies ou encore les vox-pops. Les contenus traitent du quotidien des jeunes Arméniens, de l’actualité nationale ainsi que des grands enjeux régionaux, européens et internationaux.
L’offre privilégie la vidéo ainsi que des formats pédagogiques et participatifs tels que les "Explainers", les portraits, le fact-checking, les quiz, les infographies ou encore les vox-pops. Les contenus traitent du quotidien des jeunes Arméniens, de l’actualité nationale ainsi que des grands enjeux régionaux, européens et internationaux.
Cette nouvelle offre bénéficie également des productions vidéo réalisées par les autres rédactions de RFI et de France 24. Avec le lancement de l’arménien, RFI diffuse désormais dans 17 langues en plus du français.
Une rédaction jeune au plus près de son public
Basée au siège de France Médias Monde à Issy-les-Moulineaux, la rédaction de RFI en arménien réunit une équipe dont l’âge correspond à celui du public principalement visé. La responsabilité éditoriale est assurée par Astrig Agopian, journaliste ayant collaboré avec plusieurs médias audiovisuels français, notamment France Télévisions et TF1, et ayant également exercé en Arménie.
La rédaction s’appuie sur plusieurs correspondants présents en Arménie, notamment à Erevan, ainsi que sur des partenaires locaux. Cette nouvelle équipe arménophone et francophone vient également renforcer les capacités éditoriales de France Médias Monde pour couvrir l’actualité arménienne dans l’ensemble des langues du groupe, particulièrement à l’approche des élections législatives dans le pays.
La rédaction s’appuie sur plusieurs correspondants présents en Arménie, notamment à Erevan, ainsi que sur des partenaires locaux. Cette nouvelle équipe arménophone et francophone vient également renforcer les capacités éditoriales de France Médias Monde pour couvrir l’actualité arménienne dans l’ensemble des langues du groupe, particulièrement à l’approche des élections législatives dans le pays.
Une cible prioritaire de 18 à 34 ans
RFI en arménien s’adresse en priorité aux 18-34 ans. Selon France Médias Monde, cette génération est particulièrement connectée en Arménie mais également fortement exposée aux phénomènes de désinformation, aux manipulations de l’information et aux discours clivants présents en ligne. L’objectif est de proposer aux Arméniens ainsi qu’aux différentes diasporas un accès à une information professionnelle, indépendante et vérifiée sur l’actualité régionale et la géopolitique internationale, domaines qui constituent l’un des axes historiques de l’expertise éditoriale de RFI.
Cette nouvelle offre éditoriale vise également à répondre aux campagnes de désinformation auxquelles l’Arménie est confrontée. Ancienne République soviétique, le pays entretient également une relation étroite avec l’Union européenne, ce qui place les enjeux d’information au cœur du débat public.
Cette nouvelle offre éditoriale vise également à répondre aux campagnes de désinformation auxquelles l’Arménie est confrontée. Ancienne République soviétique, le pays entretient également une relation étroite avec l’Union européenne, ce qui place les enjeux d’information au cœur du débat public.
Une nouvelle déclinaison du "Bouclier pour l’information"
Le lancement de RFI en arménien s’inscrit dans la continuité du projet "Bouclier pour l’information". Développée par France Médias Monde en partenariat avec Deutsche Welle, cette initiative vise à renforcer la diffusion d’une information plurilingue, libre, indépendante, équilibrée et fondée sur le terrain, particulièrement en Europe orientale et dans les pays voisins.
Cette nouvelle offre vient compléter les dispositifs déjà déployés en roumain pour la Moldavie ainsi que dans d’autres langues de la région, notamment le russe et l’ukrainien. Le lancement de RFI en arménien bénéficie par ailleurs du soutien de l’Union européenne.
Cette nouvelle offre vient compléter les dispositifs déjà déployés en roumain pour la Moldavie ainsi que dans d’autres langues de la région, notamment le russe et l’ukrainien. Le lancement de RFI en arménien bénéficie par ailleurs du soutien de l’Union européenne.