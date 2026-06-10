RFI lance un podcast immersif pour apprendre le français

Avec "Des nouvelles du 12 bis", RFI enrichit l’offre du site "Le français facile avec RFI", qui rassemble des ressources pédagogiques destinées à l’apprentissage du français langue étrangère à partir de contenus radiophoniques authentiques. Les équipes spécialisées dans l’enseignement du français langue étrangère et les professionnels de la radio y proposent quotidiennement de nouveaux contenus.

Le site accueille notamment "Le journal en français facile", présenté comme le podcast le plus écouté de RFI, mais aussi des podcasts bilingues, des exercices en ligne et des fiches pédagogiques reposant sur la compréhension orale d’extraits d’émissions de la station. Entièrement gratuit, "Le français facile avec RFI" dispose d’une interface disponible en français ainsi qu’en six autres langues : anglais, arabe, chinois, espagnol, portugais et russe.