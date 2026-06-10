RFI lance un podcast immersif pour apprendre le français

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Conçue comme une immersion sonore, la série s’appuie sur la technologie audio 3D afin de placer l’auditeur au cœur de l’action. L’écoute au casque permet de renforcer cette dimension immersive et accompagne l’apprentissage du français à travers des scènes radiophoniques courtes mettant en avant des situations concrètes de la vie quotidienne.
Un dispositif pédagogique développé avec plusieurs partenaires
Les aventures de Billie, de Rosa et des habitants du 12 bis s’accompagnent d’un parcours pédagogique conçu en partenariat avec France Éducation international. L’auditeur peut suivre des exercices de compréhension et d’entraînement spécifiquement élaborés pour les publics de langue étrangère installés en France. Pour les enseignants et les accompagnateurs, "Le français facile avec RFI" met également à disposition un ensemble de ressources pédagogiques construites à partir des situations abordées dans chaque épisode. Des outils développés avec le Réseau des Acteurs de la dynamique des ateliers sociolinguistiques (RADyA) complètent le dispositif pour l’enseignement et l’apprentissage de la lecture et de l’écriture à l’âge adulte. Ce programme s’adresse notamment aux acteurs de terrain qui accompagnent les primo-arrivants dans leur parcours d’installation en France.
Les supports numériques actuellement disponibles comprennent des contenus audio, des visuels sous forme de bande dessinée, des guides pédagogiques ainsi que du matériel utilisable en cours. L’ensemble est proposé gratuitement au format PDF.
Une nouvelle ressource au sein de l’écosystème "Le français facile avec RFI"
Le site accueille notamment "Le journal en français facile", présenté comme le podcast le plus écouté de RFI, mais aussi des podcasts bilingues, des exercices en ligne et des fiches pédagogiques reposant sur la compréhension orale d’extraits d’émissions de la station. Entièrement gratuit, "Le français facile avec RFI" dispose d’une interface disponible en français ainsi qu’en six autres langues : anglais, arabe, chinois, espagnol, portugais et russe.