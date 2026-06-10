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Mercredi 10 Juin 2026 - 05:55

RFI lance un podcast immersif pour apprendre le français


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RFI renforce son offre dédiée à l’apprentissage du français avec le lancement de "Des nouvelles du 12 bis". Disponible sur le site "Le français facile avec RFI" et sur les plateformes de podcast, cette fiction sonore propose une immersion en français en version originale et en 8 versions bilingues. La série s’accompagne d’un dispositif pédagogique conçu pour les apprenants, les enseignants et les acteurs de terrain accompagnant les primo-arrivants.


RFI lance un podcast immersif pour apprendre le français

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Signée Bertille Watrelot à partir d’un scénario original d’Alexandra Lazarescou, la série s’inscrit dans la continuité de la fiction radiophonique "Les voisins du 12 bis ", diffusée en 2021. Elle raconte l’histoire de Billie, une étudiante étrangère arrivée à Paris. Accompagnée de Rosa, sa compatriote installée en France depuis plus de quarante ans, ainsi que des habitants de l’immeuble du 12 bis, elle découvre progressivement la vie parisienne et la langue française. Deux ans après la première série, "Des nouvelles du 12 bis" prolonge cette histoire à travers de nouvelles situations de communication du quotidien.
Conçue comme une immersion sonore, la série s’appuie sur la technologie audio 3D afin de placer l’auditeur au cœur de l’action. L’écoute au casque permet de renforcer cette dimension immersive et accompagne l’apprentissage du français à travers des scènes radiophoniques courtes mettant en avant des situations concrètes de la vie quotidienne.

Cette approche s’inscrit dans la stratégie de RFI consistant à utiliser les formats audio et le podcast comme outils d’apprentissage linguistique. L’objectif est de favoriser la compréhension orale grâce à des contenus narratifs accessibles et contextualisés.

Un dispositif pédagogique développé avec plusieurs partenaires

Les aventures de Billie, de Rosa et des habitants du 12 bis s’accompagnent d’un parcours pédagogique conçu en partenariat avec France Éducation international. L’auditeur peut suivre des exercices de compréhension et d’entraînement spécifiquement élaborés pour les publics de langue étrangère installés en France. Pour les enseignants et les accompagnateurs, "Le français facile avec RFI" met également à disposition un ensemble de ressources pédagogiques construites à partir des situations abordées dans chaque épisode. Des outils développés avec le Réseau des Acteurs de la dynamique des ateliers sociolinguistiques (RADyA) complètent le dispositif pour l’enseignement et l’apprentissage de la lecture et de l’écriture à l’âge adulte. Ce programme s’adresse notamment aux acteurs de terrain qui accompagnent les primo-arrivants dans leur parcours d’installation en France.
Les supports numériques actuellement disponibles comprennent des contenus audio, des visuels sous forme de bande dessinée, des guides pédagogiques ainsi que du matériel utilisable en cours. L’ensemble est proposé gratuitement au format PDF.


Une nouvelle ressource au sein de l’écosystème "Le français facile avec RFI"

Avec "Des nouvelles du 12 bis", RFI enrichit l’offre du site "Le français facile avec RFI", qui rassemble des ressources pédagogiques destinées à l’apprentissage du français langue étrangère à partir de contenus radiophoniques authentiques. Les équipes spécialisées dans l’enseignement du français langue étrangère et les professionnels de la radio y proposent quotidiennement de nouveaux contenus.
Le site accueille notamment "Le journal en français facile", présenté comme le podcast le plus écouté de RFI, mais aussi des podcasts bilingues, des exercices en ligne et des fiches pédagogiques reposant sur la compréhension orale d’extraits d’émissions de la station. Entièrement gratuit, "Le français facile avec RFI" dispose d’une interface disponible en français ainsi qu’en six autres langues : anglais, arabe, chinois, espagnol, portugais et russe.

Tags : fiction, langue française, podcast, podcasts, RFI



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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