France Culture termine la saison avec 2 182 000 auditeurs quotidiens

La vague avril-juin 2026 clôt la saison avec 2 182 000 auditeurs quotidiens pour France Culture. La station gagne 210 000 auditeurs en comparaison avec la même période un an auparavant. Sa part d’audience atteint 3.6%, soit une progression de 0.6 point en un an et un nouveau record. L’audience cumulée s’établit de son côté à 3.8%, en hausse de 0.3 point sur un an. La durée d’écoute atteint 01h44 par auditeur et par jour, ce qui représente 8 minutes supplémentaires en un an.

Cette dernière vague s’inscrit dans la continuité des résultats enregistrés sur l’ensemble de la saison, durant laquelle France Culture affiche 2 138 000 auditeurs quotidiens, une audience cumulée de 3,8% et une part d’audience de 3,4%. Le week-end atteint pour sa part 1 723 000 auditeurs quotidiens sur la saison.