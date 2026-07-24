France Culture termine la saison avec 2 182 000 auditeurs quotidiens

France Culture clôt la saison 2025/2026 avec 2 138 000 auditeurs quotidiens, soit 3.8% d’audience cumulée et 3.4% de part d’audience. Sur la vague avril-juin 2026, la station réunit 2 182 000 auditeurs quotidiens. © Radio France
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France Culture termine la saison 2025/2026 avec 2 138 000 auditrices et auditeurs quotidiens, soit 98 000 de plus en un an. La station atteint ainsi 3,8% d’audience cumulée, un niveau présenté comme un record. Sa part d’audience s’établit parallèlement à 3.4%, en progression de 0,1 point et également à son plus haut niveau.
Selon France Culture, la station enregistre des records partout en France et toutes les émissions diffusées en semaine réalisent leur meilleure ou leur deuxième meilleure audience. La progression concerne également le week-end, qui rassemble 1 723 000 auditeurs quotidiens. Cette audience progresse de 10% sur un an et constitue là aussi un record pour la station. Ces résultats permettent à France Culture de présenter la saison 2025/2026 comme la meilleure de son histoire en matière d’audience.
Selon France Culture, la station enregistre des records partout en France et toutes les émissions diffusées en semaine réalisent leur meilleure ou leur deuxième meilleure audience. La progression concerne également le week-end, qui rassemble 1 723 000 auditeurs quotidiens. Cette audience progresse de 10% sur un an et constitue là aussi un record pour la station. Ces résultats permettent à France Culture de présenter la saison 2025/2026 comme la meilleure de son histoire en matière d’audience.
Une dernière vague à 2 182 000 auditeurs quotidiens
La vague avril-juin 2026 clôt la saison avec 2 182 000 auditeurs quotidiens pour France Culture. La station gagne 210 000 auditeurs en comparaison avec la même période un an auparavant. Sa part d’audience atteint 3.6%, soit une progression de 0.6 point en un an et un nouveau record. L’audience cumulée s’établit de son côté à 3.8%, en hausse de 0.3 point sur un an. La durée d’écoute atteint 01h44 par auditeur et par jour, ce qui représente 8 minutes supplémentaires en un an.
Cette dernière vague s’inscrit dans la continuité des résultats enregistrés sur l’ensemble de la saison, durant laquelle France Culture affiche 2 138 000 auditeurs quotidiens, une audience cumulée de 3,8% et une part d’audience de 3,4%. Le week-end atteint pour sa part 1 723 000 auditeurs quotidiens sur la saison.
Cette dernière vague s’inscrit dans la continuité des résultats enregistrés sur l’ensemble de la saison, durant laquelle France Culture affiche 2 138 000 auditeurs quotidiens, une audience cumulée de 3,8% et une part d’audience de 3,4%. Le week-end atteint pour sa part 1 723 000 auditeurs quotidiens sur la saison.