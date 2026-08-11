Nostalgie mise sur les années 80, 90 et 2000 pour sa soirée du 14 août à Liège

À l’occasion des festivités en Outremeuse, Nostalgie Belgique organisera le 14 août une soirée gratuite sur la place Delcour, à Liège. La programmation réunira un karaoké géant, plusieurs concerts et un DJ set. Comme chaque année, des milliers de personnes sont attendues en Outremeuse pour célébrer le 15 août. La veille, Nostalgie prendra ses quartiers place Delcour pour l’un des rendez-vous programmés dans le cadre de ces festivités.

La soirée débutera à 19h30 avec Jean-Marie De Bol, qui donnera le coup d’envoi du Grand Karaoké Nostalgie. Le public sera invité à monter sur scène pour reprendre des titres des années 80, 90 et 2000. Ce karaoké ouvrira la programmation musicale proposée par la radio avant une série de concerts réunissant quatre artistes de la musique belge.

