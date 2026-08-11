Nostalgie mise sur les années 80, 90 et 2000 pour sa soirée du 14 août à Liège

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À l’occasion des festivités en Outremeuse, Nostalgie Belgique organisera le 14 août une soirée gratuite sur la place Delcour, à Liège. La programmation réunira un karaoké géant, plusieurs concerts et un DJ set. Comme chaque année, des milliers de personnes sont attendues en Outremeuse pour célébrer le 15 août. La veille, Nostalgie prendra ses quartiers place Delcour pour l’un des rendez-vous programmés dans le cadre de ces festivités.
La soirée débutera à 19h30 avec Jean-Marie De Bol, qui donnera le coup d’envoi du Grand Karaoké Nostalgie. Le public sera invité à monter sur scène pour reprendre des titres des années 80, 90 et 2000. Ce karaoké ouvrira la programmation musicale proposée par la radio avant une série de concerts réunissant quatre artistes de la musique belge.
Plastic Bertrand, Benny B, Boris et Alec Mansion sur scène
Plastic Bertrand interprétera notamment "Ça plane pour moi". Benny B sera également présent avec "Vous êtes fous !", tandis que Boris proposera "Soirée Disco". Alec Mansion complétera la programmation. Figure de la pop belge et ancien leader de Léopold Nord & Vous, il rejoindra ainsi Plastic Bertrand, Benny B et Boris pour cette affiche présentée par Nostalgie comme "100% nostalgie". Après les concerts, DJ Lilo prendra le relais. Son set réunira les grands classiques diffusés dans l’univers musical de Nostalgie et prolongera la soirée organisée par la radio sur la place Delcour.
L’événement du 14 août s’inscrit dans les festivités en Outremeuse organisées autour du 15 août à Liège. L’accès à la soirée proposée par Nostalgie Belgique sera gratuit.