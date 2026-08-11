La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mardi 11 Août 2026 - 08:07

Nostalgie mise sur les années 80, 90 et 2000 pour sa soirée du 14 août à Liège


Notez


Nostalgie Belgique prendra ses quartiers place Delcour, à Liège, le 14 août à l’occasion des festivités en Outremeuse. La radio proposera une soirée gratuite avec le Grand Karaoké Nostalgie dès 19h30, puis les concerts de Plastic Bertrand, Benny B, Boris et Alec Mansion. DJ Lilo prolongera la programmation avec un set consacré aux classiques de Nostalgie.



Vous aimerez aussi

À l’occasion des festivités en Outremeuse, Nostalgie Belgique organisera le 14 août une soirée gratuite sur la place Delcour, à Liège. La programmation réunira un karaoké géant, plusieurs concerts et un DJ set. Comme chaque année, des milliers de personnes sont attendues en Outremeuse pour célébrer le 15 août. La veille, Nostalgie prendra ses quartiers place Delcour pour l’un des rendez-vous programmés dans le cadre de ces festivités.
La soirée débutera à 19h30 avec Jean-Marie De Bol, qui donnera le coup d’envoi du Grand Karaoké Nostalgie. Le public sera invité à monter sur scène pour reprendre des titres des années 80, 90 et 2000. Ce karaoké ouvrira la programmation musicale proposée par la radio avant une série de concerts réunissant quatre artistes de la musique belge.


Plastic Bertrand, Benny B, Boris et Alec Mansion sur scène

Plastic Bertrand interprétera notamment "Ça plane pour moi". Benny B sera également présent avec "Vous êtes fous !", tandis que Boris proposera "Soirée Disco". Alec Mansion complétera la programmation. Figure de la pop belge et ancien leader de Léopold Nord & Vous, il rejoindra ainsi Plastic Bertrand, Benny B et Boris pour cette affiche présentée par Nostalgie comme "100% nostalgie". Après les concerts, DJ Lilo prendra le relais. Son set réunira les grands classiques diffusés dans l’univers musical de Nostalgie et prolongera la soirée organisée par la radio sur la place Delcour.
L’événement du 14 août s’inscrit dans les festivités en Outremeuse organisées autour du 15 août à Liège. L’accès à la soirée proposée par Nostalgie Belgique sera gratuit.


Tags : Belgique, concert, Liège, NGroup, Nostalgie Belgique



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication