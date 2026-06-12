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Vendredi 12 Juin 2026 - 13:10

France Inter retrace l’histoire des Bleus en six épisodes


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Le série "Les Bleus, anatomie d’une passion" revient sur plus d’un siècle d’histoire de l’équipe de France de football. Produite dans le cadre du podcast "En 6 dates clés", elle retrace six moments marquants de l’aventure des Bleus, des débuts internationaux de 1908 à l’année 2026, avec l’éclairage de l’historien François Da Rocha Carneiro.



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À travers six épisodes, la série retrace les grandes étapes de l’histoire de l’équipe de France de football, alors que les Bleus s’apprêtent à disputer la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord avec l’ambition de décrocher une troisième étoile après les titres remportés en 1998 et en 2018. Conçue et produite par Thomas Snégaroff, la série s’appuie sur l’expertise de François Da Rocha Carneiro, historien, chercheur associé au CREHS de l’Université d’Artois et spécialiste de l’équipe de France de football. 
L’ambition est de replacer l’histoire des Bleus dans un contexte plus large en montrant comment l’équipe nationale a accompagné les évolutions sportives, sociales et politiques de la France depuis le début du XXe siècle.
Pour "Les Bleus, anatomie d’une passion", Thomas Snégaroff est entouré d’Ophélie Vivier, chargée de programme. La réalisation est assurée par Karen Déhais, avec Alix Barrois à la prise de son et Raphaël Rousseau au mixage.


Tags : France Inter, podcast, podcasts, Radio France, Thomas Snégaroff



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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