Europe 1 lance les votes des N°1 de Culture Médias avec Télé 2 Semaines

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Depuis le 1er juin 2026, les auditeurs de la station sont invités à participer à cette opération qui vise à désigner les personnalités et les œuvres qui ont marqué l’année dans plusieurs domaines culturels. Les votes resteront ouverts jusqu’au 28 juin. Particularité du dispositif, aucun nommé n’a été présélectionné. Ce sont directement les auditeurs d’Europe 1 qui choisissent les lauréats dans chacune des huit catégories retenues. Les participants sont appelés à voter pour l’animateur ou l’animatrice de l’année, l’émission de télévision de l’année, la série de l’année, le film de l’année, l’acteur ou l’actrice de l’année, le livre de l’année, le chanteur ou la chanteuse de l’année ainsi que le spectacle de l’année.
À travers cette opération, la station veut donc placer son audience au cœur du processus de désignation des lauréats.
À travers cette opération, la station veut donc placer son audience au cœur du processus de désignation des lauréats.
Un palmarès dévoilé à l’antenne le 3 juillet
Les résultats seront révélés le 3 juillet lors d’une émission spéciale de Culture Médias organisée en public et en partenariat avec Télé 2 Semaines. À cette occasion, Thomas Isle, Anissa Haddadi et l’ensemble de l’équipe de l’émission présenteront le palmarès issu des votes des auditeurs. Cette édition des N°1 de Culture Médias s’inscrit dans la continuité des initiatives participatives développées par Europe 1 autour de son émission consacrée à l’actualité des médias et de la culture.
L’émission spéciale du 3 juillet permettra également de marquer la fin de saison de Culture Médias en réunissant à l’antenne les résultats des huit catégories soumises au vote du public depuis le lancement de l’opération le 1er juin.
L’émission spéciale du 3 juillet permettra également de marquer la fin de saison de Culture Médias en réunissant à l’antenne les résultats des huit catégories soumises au vote du public depuis le lancement de l’opération le 1er juin.