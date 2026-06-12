Europe 1 lance les votes des N°1 de Culture Médias avec Télé 2 Semaines

Depuis le 1er juin 2026, les auditeurs de la station sont invités à participer à cette opération qui vise à désigner les personnalités et les œuvres qui ont marqué l’année dans plusieurs domaines culturels. Les votes resteront ouverts jusqu’au 28 juin. Particularité du dispositif, aucun nommé n’a été présélectionné. Ce sont directement les auditeurs d’Europe 1 qui choisissent les lauréats dans chacune des huit catégories retenues. Les participants sont appelés à voter pour l’animateur ou l’animatrice de l’année, l’émission de télévision de l’année, la série de l’année, le film de l’année, l’acteur ou l’actrice de l’année, le livre de l’année, le chanteur ou la chanteuse de l’année ainsi que le spectacle de l’année.

À travers cette opération, la station veut donc placer son audience au cœur du processus de désignation des lauréats.