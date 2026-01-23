France Musique en direct de Nantes pour 25 heures d’antenne

Vous aimerez aussi
-
Radio France affirme sa puissance numérique en 2025
-
FIP Cultes s’impose d’emblée dans le paysage des webradios
-
Municipales 2026 : franceinfo mobilise son antenne autour des enjeux de terrain
-
France Inter, RMC et franceinfo en tête de la radio digitale en décembre
-
France Culture dépasse pour la première fois les 4% d’audience cumulée
France Musique revient en direct de La Folle Journée de Nantes du 30 janvier au 1er février 2026 avec un dispositif de 25 heures d’antenne. Pendant trois jours, la chaîne de Radio France mobilise 9 de ses producteurs et productrices pour animer concerts, émissions et reportages depuis la Cité des Congrès. Le public est invité à assister aux enregistrements dans le Studio France Musique et à participer aux temps d’échange prévus sur place. De Jean-Baptiste Urbain à Saskia de Ville, en passant par Jérémie Rousseau ou Émilie Munera, les visages familiers de l’antenne seront présents tout au long de l’événement. Les temps forts incluent des concerts en direct, une Tribune des critiques de disques, ou encore une série de portraits musicaux.
Sur place, les équipes proposeront notamment "Musique Matin", "Stars du Classique" et "France Musique est à vous", en public. Plusieurs concerts seront également diffusés, comme ceux du Quatuor Hanson, de Voces 8 ou encore du National des Pays de la Loire, dirigé par Sascha Goetzel. L’antenne accueillera aussi des artistes en solo comme Sophia Liu ou Olivier Fortin.
L’édition 2026 de La Folle Journée est ainsi couverte de manière continue par la radio, avec une programmation dédiée sur trois jours. Un espace d’exposition autour de l’eau, proposé par la discothèque de Radio France, complète ce dispositif. France Musique veut ainsi confirmer son ancrage dans les grands rendez-vous classiques, en présence, en direct et en interaction avec le public.
L’édition 2026 de La Folle Journée est ainsi couverte de manière continue par la radio, avec une programmation dédiée sur trois jours. Un espace d’exposition autour de l’eau, proposé par la discothèque de Radio France, complète ce dispositif. France Musique veut ainsi confirmer son ancrage dans les grands rendez-vous classiques, en présence, en direct et en interaction avec le public.