France Musique en direct de Nantes pour 25 heures d’antenne

France Musique revient en direct de La Folle Journée de Nantes du 30 janvier au 1er février 2026 avec un dispositif de 25 heures d’antenne. Pendant trois jours, la chaîne de Radio France mobilise 9 de ses producteurs et productrices pour animer concerts, émissions et reportages depuis la Cité des Congrès. Le public est invité à assister aux enregistrements dans le Studio France Musique et à participer aux temps d’échange prévus sur place. De Jean-Baptiste Urbain à Saskia de Ville, en passant par Jérémie Rousseau ou Émilie Munera, les visages familiers de l’antenne seront présents tout au long de l’événement. Les temps forts incluent des concerts en direct, une Tribune des critiques de disques, ou encore une série de portraits musicaux.