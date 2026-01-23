La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Vendredi 23 Janvier 2026 - 12:55

France Musique en direct de Nantes pour 25 heures d’antenne


Notez


France Musique sera à l’antenne depuis La Folle Journée de Nantes du 30 janvier au 1er février 2026 avec 25 heures de diffusion en direct. Neuf producteurs se relaieront pour faire vivre concerts, émissions et reportages au cœur de la Cité des Congrès, avec un dispositif accessible au public sur place.



Vous aimerez aussi
France Musique revient en direct de La Folle Journée de Nantes du 30 janvier au 1er février 2026 avec un dispositif de 25 heures d’antenne. Pendant trois jours, la chaîne de Radio France mobilise 9 de ses producteurs et productrices pour animer concerts, émissions et reportages depuis la Cité des Congrès. Le public est invité à assister aux enregistrements dans le Studio France Musique et à participer aux temps d’échange prévus sur place. De Jean-Baptiste Urbain à Saskia de Ville, en passant par Jérémie Rousseau ou Émilie Munera, les visages familiers de l’antenne seront présents tout au long de l’événement. Les temps forts incluent des concerts en direct, une Tribune des critiques de disques, ou encore une série de portraits musicaux.

Sur place, les équipes proposeront notamment "Musique Matin", "Stars du Classique" et "France Musique est à vous", en public. Plusieurs concerts seront également diffusés, comme ceux du Quatuor Hanson, de Voces 8 ou encore du National des Pays de la Loire, dirigé par Sascha Goetzel. L’antenne accueillera aussi des artistes en solo comme Sophia Liu ou Olivier Fortin.
L’édition 2026 de La Folle Journée est ainsi couverte de manière continue par la radio, avec une programmation dédiée sur trois jours. Un espace d’exposition autour de l’eau, proposé par la discothèque de Radio France, complète ce dispositif. France Musique veut ainsi confirmer son ancrage dans les grands rendez-vous classiques, en présence, en direct et en interaction avec le public.

Tags : délocalisation, France Musique, Nantes, Radio France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 21 Janvier 2026 - 11:30 RMC progresse sur une vague mais recule sur un an en Île-de-France €

Mercredi 21 Janvier 2026 - 10:25 Horizon renforce sa couverture dans le Lensois et le Béthunois €

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication