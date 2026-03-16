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Lundi 16 Mars 2026 - 06:55

One FM célèbre ses 30 ans avec un marathon radiophonique de 30 heures en direct


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Pour marquer ses 30 ans, One FM a organisé un marathon radiophonique inédit en Suisse romande avec 30 heures de direct non-stop. Lancée le jeudi 12 mars à 6h00 et conclue le lendemain à midi, cette opération spéciale a mobilisé les animateurs de la station, des invités et des auditeurs dans une émission continue conçue comme un moment de partage et de proximité avec le public.


Stefane, Ellen, Benjamin et Léna ont assuré l’antenne sans interruption pendant les 30 heures de direct © One FM
Stefane, Ellen, Benjamin et Léna ont assuré l’antenne sans interruption pendant les 30 heures de direct © One FM

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À l’occasion de son trentième anniversaire, la radio genevoise One FM a mis en place une opération spéciale à l’antenne avec un marathon radiophonique de 30 heures de direct non-stop. L’événement a débuté le jeudi 12 mars à 6h00, avec l’émission "L’Équipe du Matin", et s’est terminé le lendemain à midi, au terme d’une émission spéciale. Pendant toute la durée de ce direct continu, Stefane, Ellen, Benjamin et Léna ont assuré l’antenne sans interruption. Les animateurs ont été rejoints ponctuellement par des invités, des auditeurs et d’autres voix de la station. Le dispositif s’est déroulé comme un véritable parcours radiophonique à travers le canton de Genève.
Cette opération s’inscrit dans la célébration des 30 ans de la station, créée en 1996.


Une journée et une nuit pleines de défis

Durant ces 30 heures de direct, la programmation s’est construite autour d’activités et de défis inspirés de l’univers des fêtes d’anniversaire. L’équipe s’est ainsi prêtée à différentes expériences, diffusées ou racontées à l’antenne, notamment une course automobile sur simulateur, une partie de bowling ou encore un atelier de pâtisserie. L’événement a également pris la forme d’une grande fête inspirée des années 90 et 2000, avec près de 200 auditeurs invités. Les auditeurs ont ainsi été associés à cette opération spéciale, conçue comme un moment de rencontre entre la station et son public.
Pour Lionel Demander, directeur de la station, cette dimension participative était essentielle. Il explique : "La marque de fabrique de One FM, c’est sa proximité et son interactivité avec les auditeurs, il fallait impérativement ces ingrédients pour cet happening".


Un marathon radiophonique au contact du public

L’opération s’est poursuivie tout au long de la nuit. Après un repas organisé chez un auditeur, l’équipe de la radio a poursuivi son direct en club avant de rejoindre, au petit matin, les laboratoires d’un boulanger pour préparer des viennoiseries. Le marathon radiophonique s’est ensuite prolongé à l’aube avec une distribution de croissants au personnel des HUG, les Hôpitaux universitaires de Genève. Cette séquence visait à illustrer l’ancrage local de la station et sa proximité avec les auditeurs et les habitants du canton.
Au-delà de la performance radiophonique, la station souhaitait marquer son anniversaire en impliquant directement son public. L’opération visait ainsi à célébrer les 30 ans de One FM avec les auditeurs qui accompagnent la radio depuis sa création.

One FM célèbre ses 30 ans avec un marathon radiophonique de 30 heures en direct

Un défi réalisé avec les auditeurs

Stefane, animateur de "L’Équipe du Matin", souligne la dimension particulière de ce dispositif : "Trente heures de direct, c’est un vrai défi, surtout en pleine nuit. Mais c’était la meilleure manière de fêter cet anniversaire avec nos auditeurs".
Pendant toute la durée de l’émission, les coulisses du marathon radiophonique ont été diffusées en continu sur les réseaux sociaux de la station. Les auditeurs ont ainsi pu suivre l’évolution du direct heure par heure. À l’issue des 30 heures d’antenne, une émission spéciale a réuni plusieurs anciens de la station afin de revenir sur les débuts de One FM et de partager des souvenirs des premières années de la radio.


Tags : anniversaire, défi, Lionel Demander, One FM, Suisse



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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