One FM célèbre ses 30 ans avec un marathon radiophonique de 30 heures en direct

Durant ces 30 heures de direct, la programmation s’est construite autour d’activités et de défis inspirés de l’univers des fêtes d’anniversaire. L’équipe s’est ainsi prêtée à différentes expériences, diffusées ou racontées à l’antenne, notamment une course automobile sur simulateur, une partie de bowling ou encore un atelier de pâtisserie. L’événement a également pris la forme d’une grande fête inspirée des années 90 et 2000, avec près de 200 auditeurs invités. Les auditeurs ont ainsi été associés à cette opération spéciale, conçue comme un moment de rencontre entre la station et son public.

Pour Lionel Demander, directeur de la station, cette dimension participative était essentielle. Il explique : "La marque de fabrique de One FM, c’est sa proximité et son interactivité avec les auditeurs, il fallait impérativement ces ingrédients pour cet happening".

