ICI Normandie consacre une émission spéciale aux 70 ans de l’Eurovision

ICI Normandie (Seine-Maritime – Eure) annonce une émission spéciale consacrée aux 70 ans de l’Eurovision. Le rendez-vous sera diffusé le samedi 16 mai de 10h à 11h avec la participation du chanteur et ténor normand Amaury Vassili. La station précise que cette émission spéciale permettra de revenir sur les grands moments du concours depuis sa création en 1956. Amaury Vassili partagera au micro d’ICI Normandie ses souvenirs liés à sa participation à l’Eurovision 2011 avec le titre "Sognu". Le communiqué évoque des "souvenirs de scène", les "coulisses du concours" ainsi que des "chansons emblématiques".

Cette émission s’inscrit dans un dispositif plus large mis en place par ICI autour de l’Eurovision 2026, organisé cette année à Vienne, en Autriche. Les demi-finales sont programmées les 12 et 14 mai avant la finale du 16 mai.

