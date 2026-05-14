ICI Normandie consacre une émission spéciale aux 70 ans de l’Eurovision

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ICI Normandie (Seine-Maritime – Eure) annonce une émission spéciale consacrée aux 70 ans de l’Eurovision. Le rendez-vous sera diffusé le samedi 16 mai de 10h à 11h avec la participation du chanteur et ténor normand Amaury Vassili. La station précise que cette émission spéciale permettra de revenir sur les grands moments du concours depuis sa création en 1956. Amaury Vassili partagera au micro d’ICI Normandie ses souvenirs liés à sa participation à l’Eurovision 2011 avec le titre "Sognu". Le communiqué évoque des "souvenirs de scène", les "coulisses du concours" ainsi que des "chansons emblématiques".
Cette émission s’inscrit dans un dispositif plus large mis en place par ICI autour de l’Eurovision 2026, organisé cette année à Vienne, en Autriche. Les demi-finales sont programmées les 12 et 14 mai avant la finale du 16 mai.
Une programmation spéciale du 11 au 15 mai
Du 11 au 15 mai, ICI Normandie prévoit plusieurs rendez-vous éditoriaux consacrés à l’événement. La station diffusera notamment "Les 70 ans de l’Eurovision : ces 5 concours qui ont marqué la France", une chronique spéciale dédiée aux éditions marquantes du concours et aux performances françaises. L’émission "Décibels", animée par Emilie Mazoyer de 20h à 21h, intégrera chaque jour une information spéciale Eurovision. Laurent Petitguillaume interviendra également en direct de Vienne dans "Décibels, le Mag" afin de faire découvrir "les coulisses, l’ambiance et les temps forts du concours".