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Mercredi 3 Juin 2026 - 08:40

Benoit Prospero transpose sa série radio "Le monde merveilleux du vivant" dans un livre


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Auteur, producteur et présentateur à Radio France, Benoit Prospero publie "La boussole céleste du papillon", un ouvrage qui prolonge l'univers de sa série radiophonique "Le monde merveilleux du vivant". Préfacé par Pablo Servigne, ce livre rassemble des récits inspirés des échanges menés avec des scientifiques contemporains et s'articule autour de quatre mouvements consacrés à l'univers, à l'histoire du vivant, aux capacités du monde naturel et à la place de l'humain dans cet ensemble.


Benoit Prospero transpose sa série radio "Le monde merveilleux du vivant" dans un livre

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Spécialisé dans les thématiques liées à la planète, à l'écologie, au climat et à la biodiversité, Benoit Prospero est notamment le créateur de l'émission "Planète Bleu" ainsi que de la série audio "Le monde merveilleux du vivant". Avec ce livre, il transpose dans un nouveau format les réflexions et découvertes qui ont nourri son travail radiophonique. L'ouvrage trouve son origine dans les entretiens menés pour la série "Le monde merveilleux du vivant". Au fil de ces épisodes, Benoit Prospero a interrogé des scientifiques autour des grands mécanismes qui façonnent le vivant et l'univers.
L'auteur présente ainsi son approche à travers un extrait reproduit dans la présentation de l'ouvrage : "Respirer. Avant même de penser. Tout commence là. Un geste simple. Et pourtant… Là, à l’instant, le temps d’un souffle, un miracle vient de se produire. Vous venez d’inspirer un air né de milliards d’années d’équilibres invisibles. Un mélange unique. Juste ce qu’il faut pour que la vie existe".

Un prolongement éditorial de l'univers audio

À travers ce projet, Benoit Prospero poursuit l'exploration des thèmes qui structurent son travail radiophonique. L'ouvrage reprend plusieurs idées développées dans la série "Le monde merveilleux du vivant" et les inscrit dans une narration plus longue. Le livre rappelle notamment que l'ensemble des êtres vivants partage une origine commune et que les éléments présents dans l'univers composent également la matière du vivant. 
Avec "La boussole céleste du papillon", Benoit Prospero prolonge ainsi sous forme éditoriale l'univers de "Le monde merveilleux du vivant", une série radio qui continue d'être accessible sur la plateforme ici.fr.

Tags : Benoit Prospero, ICI, livre, Radio France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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