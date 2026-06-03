Benoit Prospero transpose sa série radio "Le monde merveilleux du vivant" dans un livre

Spécialisé dans les thématiques liées à la planète, à l'écologie, au climat et à la biodiversité, Benoit Prospero est notamment le créateur de l'émission "Planète Bleu" ainsi que de la série audio "Le monde merveilleux du vivant". Avec ce livre, il transpose dans un nouveau format les réflexions et découvertes qui ont nourri son travail radiophonique.

L'ouvrage trouve son origine dans les entretiens menés pour la série "Le monde merveilleux du vivant". Au fil de ces épisodes, Benoit Prospero a interrogé des scientifiques autour des grands mécanismes qui façonnent le vivant et l'univers.

L'auteur présente ainsi son approche à travers un extrait reproduit dans la présentation de l'ouvrage : "Respirer. Avant même de penser. Tout commence là. Un geste simple. Et pourtant… Là, à l’instant, le temps d’un souffle, un miracle vient de se produire. Vous venez d’inspirer un air né de milliards d’années d’équilibres invisibles. Un mélange unique. Juste ce qu’il faut pour que la vie existe".