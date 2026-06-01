Rennes accueillera la 6e édition du "NRJ Green Live" organisée par NRJ

À travers cette opération, "NRJ Green Live" entend poursuivre son travail de sensibilisation aux enjeux environnementaux tout en mettant en avant les initiatives locales et les actions conduites par les associations partenaires tout au long de l’année.

"Protéger l'environnement, c'est une priorité de l'ONU mais aussi une priorité pour chacun de nous. Tout le monde doit se mobiliser. Et nous sommes toujours ravis de voir le monde de la musique s'associer à ce combat. Depuis plusieurs années NRJ Green Live apporte sa pierre à cette aventure indispensable", déclare Fabienne Pompey, chargée de communication des Nations Unies pour la France.