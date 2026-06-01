Rennes accueillera la 6e édition du "NRJ Green Live" organisée par NRJ

NRJ et le mem annoncent la nouvelle édition du "NRJ GREEN LIVE", programmée le vendredi 5 juin à 19h30 au mem de Rennes. L’événement marquera à la fois la Journée mondiale de l’environnement et le lancement du World Cleanup Day.
Cette 6e édition réunira les artistes Blasterjaxx et Lumberjack, tandis qu’Oriska assurera le pré-show. Le concert s’inscrit dans la continuité des opérations menées par la station autour de la sensibilisation environnementale et des initiatives citoyennes.
Pour assister au concert, plusieurs dispositifs de participation seront proposés aux auditeurs.
Cette 6e édition réunira les artistes Blasterjaxx et Lumberjack, tandis qu’Oriska assurera le pré-show. Le concert s’inscrit dans la continuité des opérations menées par la station autour de la sensibilisation environnementale et des initiatives citoyennes.
Pour assister au concert, plusieurs dispositifs de participation seront proposés aux auditeurs.
Le public pourra notamment participer à une collecte "Retrace !" avec quantification des déchets à Rennes organisée avec Surfrider Foundation, rejoindre les opérations de ramassage menées avec World Cleanup Day France ou encore partager en photo ou vidéo un geste citoyen réalisé après l’écoute de NRJ. Les participants jugés les plus engagés pourront être invités au concert organisé au mem de Rennes.
NRJ poursuit son dispositif autour de l’environnement
À travers cette opération, "NRJ Green Live" entend poursuivre son travail de sensibilisation aux enjeux environnementaux tout en mettant en avant les initiatives locales et les actions conduites par les associations partenaires tout au long de l’année.
"Protéger l'environnement, c'est une priorité de l'ONU mais aussi une priorité pour chacun de nous. Tout le monde doit se mobiliser. Et nous sommes toujours ravis de voir le monde de la musique s'associer à ce combat. Depuis plusieurs années NRJ Green Live apporte sa pierre à cette aventure indispensable", déclare Fabienne Pompey, chargée de communication des Nations Unies pour la France.
"Protéger l'environnement, c'est une priorité de l'ONU mais aussi une priorité pour chacun de nous. Tout le monde doit se mobiliser. Et nous sommes toujours ravis de voir le monde de la musique s'associer à ce combat. Depuis plusieurs années NRJ Green Live apporte sa pierre à cette aventure indispensable", déclare Fabienne Pompey, chargée de communication des Nations Unies pour la France.
Une opération en lien avec l’ADN musical de NRJ
Pour NRJ Group, l’événement reste étroitement lié au positionnement musical de la station et à sa relation avec les auditeurs. "Nous sommes très heureux de lancer cette nouvelle édition du "NRJ Green Live" un concert fidèle à l’ADN musical de notre radio. La musique est un lien universel et un vecteur de rassemblement. Le "NRJ Green Live" crée une passerelle entre artistes, auditeurs, public, organismes associations pour nous sensibiliser et nous encourager tous aux gestes simples et citoyens", déclare Morgan Serrano, directeur délégué des médias musicaux à NRJ Group.