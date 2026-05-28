La CORLAB et la FRAP lancent une collection de podcasts dédiée à l’écologie populaire

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La Coordination des Radios Locales et Associatives de Bretagne (CORLAB) et la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire (FRAP) annoncent la mise en ligne complète de "Terrains communs : récits d’écologie populaire", première collection de podcasts issue du projet “Ondes Durables”. Cette production réunit 17 radios associatives locales de Bretagne et des Pays de la Loire autour d’une série de reportages consacrés aux initiatives citoyennes déployées dans les quartiers et les villages des deux régions.
Jardins partagés, coopératives alimentaires, services de mobilité solidaire ou encore actions éducatives composent les différents sujets traités. La collection entend documenter des démarches où "écologie rime avec solidarité, éducation populaire et pouvoir d’agir collectif", tout en donnant la parole à des habitants, collectifs locaux, chercheurs, institutions et réseaux associatifs engagés sur ces enjeux.
Jardins partagés, coopératives alimentaires, services de mobilité solidaire ou encore actions éducatives composent les différents sujets traités. La collection entend documenter des démarches où "écologie rime avec solidarité, éducation populaire et pouvoir d’agir collectif", tout en donnant la parole à des habitants, collectifs locaux, chercheurs, institutions et réseaux associatifs engagés sur ces enjeux.
Ondes Durables veut valoriser l’engagement des radios associatives
Le projet Ondes Durables, porté conjointement par la CORLAB et la FRAP, vise à "analyser, accompagner et promouvoir l’engagement des radios associatives dans la transition écologique". À travers cette première série podcast, les deux structures souhaitent proposer une approche territoriale et sociale des enjeux écologiques, en mettant en avant des initiatives ancrées dans le quotidien des habitant·es. La collection défend une vision de "l’écologie populaire" associant protection du vivant, justice environnementale et accès équitable aux ressources essentielles.
Les producteurs soulignent également qu’"aucune écologie ne peut être durable si elle n’est pas sociale et démocratique". L’ensemble de la collection est désormais disponible à l’écoute sur la plateforme du projet Ondes Durables.
Les producteurs soulignent également qu’"aucune écologie ne peut être durable si elle n’est pas sociale et démocratique". L’ensemble de la collection est désormais disponible à l’écoute sur la plateforme du projet Ondes Durables.