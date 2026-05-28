La CORLAB et la FRAP lancent une collection de podcasts dédiée à l’écologie populaire

La Coordination des Radios Locales et Associatives de Bretagne (CORLAB) et la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire (FRAP) annoncent la mise en ligne complète de "Terrains communs : récits d’écologie populaire", première collection de podcasts issue du projet “Ondes Durables”. Cette production réunit 17 radios associatives locales de Bretagne et des Pays de la Loire autour d’une série de reportages consacrés aux initiatives citoyennes déployées dans les quartiers et les villages des deux régions.

Jardins partagés, coopératives alimentaires, services de mobilité solidaire ou encore actions éducatives composent les différents sujets traités. La collection entend documenter des démarches où "écologie rime avec solidarité, éducation populaire et pouvoir d’agir collectif", tout en donnant la parole à des habitants, collectifs locaux, chercheurs, institutions et réseaux associatifs engagés sur ces enjeux.