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Jeudi 16 Avril 2026 - 08:55

"180 secondes, l’actualité culturelle en Occitanie" franchit le cap des 300 diffusions


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La série "180 secondes, l’actualité culturelle en Occitanie" atteint son trois-centième numéro en cette semaine du 13 avril. Diffusée sur les radios associatives et en digital, elle propose chaque semaine deux rendez-vous consacrés à la richesse culturelle des treize départements de la région.



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Lancée en juin 2023 par l’Assemblée Régionale des Radio Associatives avec le soutien de la Région Occitanie, la série radiophonique "180 secondes, l’actualité culturelle en Occitanie" célèbre son trois-centième numéro en cette semaine du 13 avril, confirmant son installation dans le paysage audio régional avec un rythme de deux numéros hebdomadaires. Ce format court met en avant les artistes, les festivals, le patrimoine, les expositions, la création audiovisuelle, le livre, l’éducation artistique ainsi que les cultures et langues régionales, en valorisant les initiatives issues des treize départements. Pensée pour une diffusion sur les ondes des radios associatives, la série s’inscrit également dans les usages digitaux avec une présence sur la page Instagram 180secondescultureoccitanie, permettant d’élargir son accessibilité et de prolonger la visibilité des contenus audio auprès des publics.

Tags : ARRA, Occitanie, programmes, radios associatives



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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