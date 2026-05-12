Les podcasts sportifs s’imposent comme moteur de l’engagement des fans €

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Les auditeurs réguliers de podcasts sportifs affichent le niveau d’engagement le plus élevé autour des contenus liés au sport. 79% déclarent aimer disposer d’"informations exclusives" sur le sport, contre 75% des auditeurs de radio sportive et 50% des non-auditeurs. Source : Decoder Vision Insights, août-octobre 2025
Les auditeurs réguliers de podcasts sportifs affichent le niveau d’engagement le plus élevé autour des contenus liés au sport. 79% déclarent aimer disposer d’"informations exclusives" sur le sport, contre 75% des auditeurs de radio sportive et 50% des non-auditeurs. Source : Decoder Vision Insights, août-octobre 2025
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Rédigé le Mardi 12 Mai 2026

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