RCS : Philippe Generali entame de nouvelles aventures

Sa vision stratégique a permis la création de Media Monitors, société de référence en matière d’études de marché. En 2007, il a intégré Florical Systems, division spécialisée dans l’automatisation télévisuelle, et en 2010, il a pris la tête de Mediabase, renforçant encore la position de RCS dans l’analyse musicale et l’étude d’audience.

"Philippe a été un visionnaire exceptionnel, un leader qui a su transformer RCS en une puissance mondiale. Nous lui sommes reconnaissants pour ses décennies d’engagement, et nous sommes enthousiastes à l’idée de bâtir sur les bases solides et les talents qu’il laisse en héritage", a déclaré Mark Gray.