Jeudi 29 Janvier 2026 - 11:15

RCS : Philippe Generali entame de nouvelles aventures


RCS Worldwide annonce le départ de Philippe Generali, Président et CEO, qui prend sa retraite pour se consacrer à des passions personnelles et à de nouvelles aventures entre l’Europe et les États-Unis. Depuis près de trente ans, Philippe a été l’un des artisans majeurs du succès mondial de RCS, façonnant l’entreprise en leader des solutions logicielles pour les médias et la radio.



Philippe Generali quittera officiellement ses fonctions le 28 février, mais continuera d’accompagner RCS pendant encore 12 mois en tant que consultant senior de confiance auprès de Mark Gray, CEO de Katz Media, qui supervise RCS depuis plusieurs années. Tous deux veilleront à assurer une transition fluide dans l’attente de la nomination d’un nouveau CEO.
Philippe a rejoint RCS en 1996 comme chef de produit, avant de gravir rapidement les échelons pour devenir Président en 2000, puis Président & CEO de RCS Worldwide. Sous sa direction, RCS a étendu son influence, fournissant des solutions logicielles à des milliers de radios, chaînes de télévision et plateformes digitales à travers le monde.


Sa vision stratégique a permis la création de Media Monitors, société de référence en matière d’études de marché. En 2007, il a intégré Florical Systems, division spécialisée dans l’automatisation télévisuelle, et en 2010, il a pris la tête de Mediabase, renforçant encore la position de RCS dans l’analyse musicale et l’étude d’audience.
"Philippe a été un visionnaire exceptionnel, un leader qui a su transformer RCS en une puissance mondiale. Nous lui sommes reconnaissants pour ses décennies d’engagement, et nous sommes enthousiastes à l’idée de bâtir sur les bases solides et les talents qu’il laisse en héritage", a déclaré Mark Gray.

Une aventure guidée par la joie de vivre

Philippe a déclaré : "Ce fut un parcours extraordinaire, travailler avec des personnes formidables et construire quelque chose qui a vraiment changé l’industrie. Je suis fier des décisions audacieuses que nous avons prises ensemble et de l’impact durable que nous avons créé. Chaque moment a compté, et je suis désormais impatient de découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles idées, de nouvelles expériences… avec la même curiosité et la même joie de vivre qui m’ont guidé tout au long de cette aventure".


