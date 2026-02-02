RCS : la révolution radio est dans le cloud

Et côté matériel, un simple ordinateur et une bonne connexion suffisent. Pour les utilisateurs souhaitant garder une console physique, RCS a développé des interfaces avec des équipements comme la RØDECaster ou les consoles Wheatstone, grâce à des protocoles comme le SIP ou le MIDI. Zetta, le logiciel de playout, poursuit sa modernisation en parallèle, mais c’est surtout GSelector qui fait sa mue. Une première version 100 % cloud est présentée pour la première fois en Europe. Lionel Guiffant le confirme : "Toute la logique algorithmique de la programmation musicale est identique à la version classique. Seule l’interface change, pour le moment". Mais l’évolution la plus prometteuse reste à venir : l’intégration de briques d’intelligence artificielle. Objectif : enrichir automatiquement les métadonnées musicales, faciliter la sélection des titres ou encore proposer des choix de programmation dynamiques. "On pourra imaginer une centaine de points d’entrée traités par l’IA pour aider à la prise de décision", projette Lionel Guiffant.