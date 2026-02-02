RCS : la révolution radio est dans le cloud

Vous aimerez aussi
Finie la dépendance au studio physique et aux serveurs bruyants. RCS propose désormais une solution complète dans le cloud, intégrant la console virtuelle, le moteur de diffusion Zetta et le planificateur GSelector. Cette virtualisation n’est pas un gadget : "À partir du moment où ils ont un micro et un casque, les animateurs peuvent produire comme s’ils étaient en studio", insiste Lionel Guiffant. Aux États-Unis, près de 600 radios utilisent déjà ce système ; en Europe, le mouvement est amorcé en Angleterre et en Norvège. La flexibilité est totale. Le cloud peut fonctionner seul ou en complément d’une installation locale, avec redondance sécurisée via deux data centers européens.
Et côté matériel, un simple ordinateur et une bonne connexion suffisent. Pour les utilisateurs souhaitant garder une console physique, RCS a développé des interfaces avec des équipements comme la RØDECaster ou les consoles Wheatstone, grâce à des protocoles comme le SIP ou le MIDI. Zetta, le logiciel de playout, poursuit sa modernisation en parallèle, mais c’est surtout GSelector qui fait sa mue. Une première version 100 % cloud est présentée pour la première fois en Europe. Lionel Guiffant le confirme : "Toute la logique algorithmique de la programmation musicale est identique à la version classique. Seule l’interface change, pour le moment". Mais l’évolution la plus prometteuse reste à venir : l’intégration de briques d’intelligence artificielle. Objectif : enrichir automatiquement les métadonnées musicales, faciliter la sélection des titres ou encore proposer des choix de programmation dynamiques. "On pourra imaginer une centaine de points d’entrée traités par l’IA pour aider à la prise de décision", projette Lionel Guiffant.
Publicité ciblée et expérience audio enrichie
Autre pilier de l’écosystème RCS : Revma, la solution de streaming, qui s’enrichit d’un outil de gestion publicitaire puissant. Grâce à une technologie initialement pensée pour le skip de titres, RCS est désormais capable d’insérer des publicités ciblées pour chaque auditeur, sans rupture d’écoute. "On met le stream en pause, on joue la pub, puis on reprend là où on en était. C’est parfaitement propre", explique Lionel Guiffant. Ce système permet même d’ôter la publicité du flux pour proposer un stream alternatif, ou au contraire d’ajouter des contenus spécifiques selon la géolocalisation. Une souplesse qui s’adapte aux besoins de chaque radio, qu’elle soit musicale, locale ou nationale. Au-delà des logiciels, RCS propose également une solution d’affichage dynamique synchronisée avec la musique. Dans certains pays, le radio-texte devient même un espace publicitaire à part entière. "On exploite tous les supports", note Lionel Guiffant, insistant sur l’importance d’une approche globale, cohérente et modulaire.
Rendez-vous les 3 et 4 février à La Bellevilloise pour découvrir ces nouveautés sur le stand RCS. Et pourquoi pas, amorcer un virage stratégique vers une radio plus agile, plus intelligente, et définitivement tournée vers l’avenir.