Les Grands Prix des Exposants du Paris Radio Show 2025 : six innovations primées

Lauréat du "Meilleur Service Exposant", PodcastAI s’est imposé avec MagicPod, une solution dédiée à l’automatisation de la production et de la diffusion de podcasts. Ce service basé sur l’IA simplifie la post-production en générant automatiquement des transcriptions, chapitres et résumés optimisés pour le référencement. Il permet également de programmer et distribuer les épisodes sur les principales plateformes (Apple Podcasts, Spotify, YouTube, etc.), libérant ainsi les créateurs de tâches chronophages pour se concentrer sur le contenu.

Enfin, towerCast a remporté le prix du "Meilleur Service Exposant" pour sa solution de transport satellite µMPX. Cette technologie innovante assure une diffusion homogène et optimisée du signal MPX pour les radios en réseau national. En garantissant une qualité audio constante et une transmission fluide, µMPX simplifie l’ingénierie des grandes chaînes de diffusion, leur offrant ainsi une alternative performante et économique.