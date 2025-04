La Lettre Pro de la Radio n°170 : entre DAB+, podcast et territoires

Tous les matins, la rédaction de 100% Radio s'active pour proposer une information de proximité percutante et vérifiée. Au coeur de ce dispositif, Axel Mahrouga coordonne les équipes et veille à ce que l'actualité locale trouve sa juste place à l'antenne. Un métier de terrain et de réactivité où chaque journée est différente.James Cridland, figure incontournable de l’univers radiophonique, observe et analyse l’évolution du secteur depuis des décennies. Visionnaire et critique, il alerte sur les bouleversements en cours et les mutations inévitables qui redéfiniront la radio telle que nous la connaissons. Entre nouvelles technologies, transformation des usages et nécessité d’innover, son message est clair : la radio doit évoluer pour rester pertinente.Derrière le micro de Magnum La Radio, Nathan Slama vit pleinement sa passion pour l’animation radio. À 25 ans, cet animateur-technicien-réalisateur a su faire sa place en région, enchaînant les heures d’antenne avec une énergie communicative. Amoureux de musique, il a découvert l’univers de la radio presque par hasard avant d’en faire son métier. Une vocation qui s’est construite au fil des expériences et des rencontres, et qu’il exerce aujourd’hui avec enthousiasme à Épinal.