Le Paris Radio Show 2025 a une nouvelle fois confirmé son succès. Avec 4 197 visiteurs, plus de 90 exposants et 140 intervenants, cet événement incontournable a réuni les acteurs majeurs de la radio et de l’audio digital. Deux jours d’échanges et d’innovations, ponctués par des conférences, des rencontres professionnelles et des moments festifs. Retour en images sur les 15 instants les plus révélateurs de cette édition.Aider les radios locales à fournir du contenu, c’est le rôle de SmartRadio, la petite dernière, née il y a seulement cinq ans. Elle grandit vite et a comme credo de proposer des sujets de qualité aux radios locales proches des auditeurs comme aux grandes radios régionales à des prix compétitifs. La rédaction de 13 personnes est basée sur la Côte d’Azur mais promet des sujets pour tous les départements.Lors de la 15e Conférence ARARO à Neuchâtel, en Suisse, des experts de l’industrie se sont réunis pour discuter du futur de la radio dans un monde où l’intelligence artificielle prend une place croissante. Parmi eux, York Strempel, fervent défenseur du talent humain, a tenu à rappeler que l’authenticité des animateurs reste irremplaçable. Alors que les voix synthétiques générées par IA gagnent du terrain, il a livré un message fort : l’avenir de la radio repose sur la capacité des animateurs à créer un lien émotionnel avec leur public.Passionnée de radio depuis toute petite, Lauriane est passée devant le micro de Flash FM avant de gérer le back office de la station leader à Limoges en qualité d’Office Manager. Elle s’est investie sur les réseaux sociaux de la radio au point de développer une expertise en social selling qu’elle partage désormais avec d’autres régies et radios sous la forme de formations personnalisées. Elle contribue ainsi à stimuler l’expertise des commerciaux et à les aider à générer des contacts entrants.