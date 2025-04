Axel Mahrouga : orchestrer l'info locale sur 100% Radio

Tous les matins, la rédaction de 100% Radio s'active pour proposer une information de proximité percutante et vérifiée. Au cœur de ce dispositif, Axel Mahrouga coordonne les équipes et veille à ce que l'actualité locale trouve sa juste place à l'antenne. Un métier de terrain et de réactivité où chaque journée est différente.