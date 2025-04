La radio et le podcast renforcent leur présence dans la voiture

La dernière édition de l’étude The Infinite Dial 2025, réalisée par Edison Research avec le soutien d’Audacy, Cumulus Media et SiriusXM Media, révèle des niveaux records de consommation audio et de podcasts aux États-Unis. Les données confirment l’importance croissante de l’écoute mobile, notamment en voiture. Parmi les chiffres intéressants, 55% des Américains de plus de 12 ans écoutent au moins un podcast chaque mois et 79% consomment de l’audio en ligne mensuellement. Cette progression s’accompagne d’un élargissement des publics et d’une diversification des plateformes.