Podcast #25 : "L'Hebdo Radio" de La Lettre Pro de la Radio

Eric André de DJ Buzz lance une application qui permettra aux producteurs, aux DJ ou encore aux programmateurs de partager des versions inédites de titres. Il nous en parlera dans ce 25podcast de La Lettre Pro de la Radio. Direction la Suisse parce que c'est un beau pays et aussi parce que One FM prépare actuellement sa "One FM Star Night".Enfin, le chiffre : 7.2 qui vous prouvera que les supports pour vous écouter évoluent. Allez maintenant, lancez la lecture de ce nouvel épisode de L'Hebdo Radio.