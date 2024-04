Philippe Bras nouveau président de RCF Hauts de France

Il aura notamment à finaliser l’ancrage local de la première radio régionale du réseau RCF (Radio Chrétienne Francophone) dans un contexte de créativité, d’évolution des technologies digitales et du monde des médias. Il formera avec Arnaud Dernoncourt, directeur, un nouveau tandem central dans la gouvernance du média.La succession de Jean-Luc Girard, l’un des fondateurs historiques de la radio,président depuis plus de dix ans marque une étape nouvelle en ce sens que les fondateurs laissent la place après 22 années de gestion directe.

On retiendra de la présidence de Jean-Luc Girard, la création d’un modèle de radio de proximité au service du lien social et du message chrétien qui se décline au niveau d’une grande région très contrastée.