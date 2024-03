RCF organise "Le printemps du don"

Dès mercredi 10 avril, la Matinale RCF sera teintée "Printemps du don" afin d’informer ses auditeurs de son modèle économique original : un média qui vit principalement grâce aux dons de ses auditeurs. Ainsi, l’invité de la Matinale des 10, 11 et 12 avril sera une personnalité forte, engagée aux côtés de RCF. Les matinées et après-midi du jeudi 11 au dimanche 14 avril, seront quant à elles consacrées à la présentation de projets d’avenir en donnant la parole aux 64 radios du réseau et aux auditeurs, via une libre antenne.