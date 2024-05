100% et Flaixbac s’associent pour proposer un showcase en Espagne

Le groupe Flaix est composé de deux radios catalanes Flaix FM et Flaixbac qui émettent en Catalogne. D'abord Flaix FM qui est à l'origine une radio "dance" et qui s'est transformée avec les époques en une radio plus "urbaine". Sur Flaix FM,la programmation musicale colle à celle des discothèques espagnoles. Au dernier sondage EGM (Estudio General de Medios), Flaix FM est la première radio musicale de Catalogne avec 284 000 auditeurs. La moyenne des auditeurs est de 35 ans, ce qui en fait une des plus jeunes stations de Catalogne.Ensuite, Flaixbac qui se positionne comme la radio des "hits" de Catalogne grâce à son format Top 40. Sur Flaixbac, on entend les tubes internationaux, espagnols et surtout catalans qui représentent environ 25% de sa programmation actuelle. Flaixbac est la deuxième radio musicale la plus écoutée en Catalogne avec 267 000 auditeurs. La moyenne d'âge des auditeurs est de 37 ans (48% d'hommes et 52% de femmes).