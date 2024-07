Ce 14 juillet, "Le Concert de Paris" avec Radio France

Depuis le parvis de l'Hôtel de Ville, ce concert sera diffusé en direct à 21h sur France Inter présenté par Anna Sigalevitch, sur France 2 présenté par Stéphane Bern, et en simultané sur les réseaux Euroradio et Eurovision de l’UER (Union Européenne de Radio-Télévision) sur les antennes de plusieurs pays du monde, ce qui en fait un des plus grands évènements de musique classique au monde, filmé cette année depuis le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris, avec des millions d’auditeurs et de téléspectateurs.

L’édition 2023 du Concert de Paris a réuni plus de 3.2 millions de téléspectateurs français.