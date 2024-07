RTS organise un showcase exclusif à Sète

À partir de 22h et jusqu’à 1h, RTS organisera un after musical sur la plage avec DJ Joff Randall "le DJ de toutes les bodégas du sud" qui devra avec son talent et son énergie faire bouger les auditeurs. Ce showcase et l’after sont gratuits et ouverts à tous dans la limite des places disponibles sur la plage.

RTS se positionne comme la "première radio musicale indépendante en Occitanie". Présente sur six départements en FM et en DAB+, elle atteint les plus grandes agglomérations de cette région : Montpellier, Nîmes, Alès, Sète, Perpignan, Béziers, Narbonne, Toulouse. RTS est aussi présente à Avignon.