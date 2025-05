Tendance Ouest organise une nouvelle "Tendance Session"

Les Tendance Sessions sont bien plus que des événements musicaux. Pour Tendance Ouest, il s’agit d’une manière concrète de remercier ses auditeurs pour leur fidélité, et de faire vivre la radio autrement : dans la proximité, le partage, l’émotion. "Nous croyons à une radio qui ne se contente pas d’émettre, mais qui rencontre, qui rassemble, qui fait vibrer", explique Jean-Baptiste Bancaud, directeur délégué de Tendance Ouest. Offrir des concerts gratuits, dans des salles à taille humaine, avec des artistes de renom, c’est défendre une vision forte du média local. Ces concerts sont rendus possibles grâce à l’engagement de toutes les équipes de Tendance Ouest, à la fidélité des partenaires, et à l’enthousiasme du public. "La radio ne s’écoute pas seulement, elle se vit. Ensemble", conclut la direction de la station.