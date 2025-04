Canal FM prépare son deuxième "Concert Privé" à Fourmies

L’organisation de ce concert s’inscrit dans une logique de fidélisation et d’activation de la communauté d’auditeurs. Les invitations seront à gagner via l’antenne et les réseaux sociaux entre le 28 avril et le 6 mai. Ce dispositif interactif permet d’ancrer la marque dans le quotidien de ses auditeurs tout en développant sa visibilité en ligne.

Parmi les artistes attendus, Cobalt, Diva Faune, Esmée, Christophe Mali, cofondateur de Tryo, ou encore Stéphane, figure montante de la scène pop francophone. Une sélection en phase avec la ligne musicale de Canal FM, qui valorise à l’antenne des talents reconnus et émergents de la scène francophone.