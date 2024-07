FG CHIC a débuté sa diffusion FM et DAB+ en Espagne

FG CHIC proposera un programme bilingue en français et anglais, avec la résidence des plus beaux lieux de la planète de 16h à 20h et une nouvelle émission quotidienne, "FG Sunset" avec une programmation afro-house et melodic de 20h à 22h. À 22h, le Before sera assuré avec l’émission "Starter FG by Hakimakli", suivi du "Club FG" à 23h avec la résidence des plus grands DJs internationaux, parmi lesquels David Guetta, en exclusivité sur l’ile d’Ibiza, dont les soirées "F** me I’m famous" à l’Ushuaia et "Future Rave" au Hï font partie des événements les plus incontournables de l’ile. Bob Sinclar, Purple Disco Machine, Vintage Culture, Meduza, MK, James Hype, Ultra Nate, Blond:ish, David Penn, The Magician, Maceo Plex, Kevin Mc Kay, The Magician, Ferreck Dawn, le label Defected et la mythique soirée Glitterbox auront également leur résidence.