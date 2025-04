Le DAB+ à l’épreuve de la voiture connectée

Plusieurs interventions porteront sur les avancées technologiques liées à l’intégration du DAB+ dans les véhicules. Seront notamment abordés les systèmes d’alertes de sécurité, la gestion des métadonnées et des logos, ou encore la compatibilité avec les langues non latines. La conférence prévoit aussi un temps d’échange autour des standards de diffusion adaptés aux nouveaux usages dans l’habitacle, dans un contexte où la voiture connectée redéfinit les modes d’écoute. La veille de la conférence, un dîner de réseautage est prévu le mercredi 18 juin, au sein du restaurant Oroya à Madrid. Ce temps informel permettra aux professionnels du secteur audio et automobile d’échanger autour de leurs enjeux communs. L’événement se positionne comme un espace de dialogue pour anticiper les futures orientations du DAB+ face aux mutations de l'industrie automobile et des pratiques d’écoute.