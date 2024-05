Christophe Boccard rejoint GROUPEdeRADiOS

GROUPEdeRADIOS est le nouveau groupe français de radios thématiques et indépendantes fondé par Emmanuel Rials. Il veut offrir une expérience radio unique à ses auditeurs grâce à son approche innovante et sa passion pour la musique. Radio Paname, "la radio des belles chansons", est diffusée partout en France sur son site Internet et ses applis, et en DAB+ à Paris, Rouen, Marseille, Aix-en-Provence, Nice, et Cannes. La Grande Musique, "la radio de la musique classique", est diffusée partout en France sur son site Internet et ses applis, et en DAB+ et FM à Monaco, Menton, Nice, Cannes, et dans le Pays Basque espagnol et français.