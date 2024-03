RCF se délocalise à Saint-Thierry pour la Semaine Sainte

Sœur Fabienne, la prieure, ainsi que les sœurs de sa communauté ont accepté d’accueillir RCF et de voir leur triduum un peu bousculé, pour permettre aux auditeurs de célébrer avec elles la joie de la Résurrection. Une équipe RCF, composée de journalistes et techniciens de l'antenne nationale et de RCF Reims-Ardennes, sera sur place pour réaliser des reportages sur le monastère. Ils donneront la parole aux sœurs qui évoqueront leur vie axée sur la prière et le travail. Elles témoigneront également de ce qui fait leur quotidien : le silence, l'accueil, l'obéissance, et une vie simple... Des reportages permettront également de découvrir les joyaux architecturaux que sont la cathédrale de Reims, la basilique Saint-Rémi et la chapelle Foujita.