franceinfo : une couverture d'ampleur inédite des Jeux Olympiques

Du samedi 27 juillet au dimanche 11 août, franceinfo est en direct du Club France à la Villette à Paris 7j/7, de 10h à 00h30. Une délocalisation à l’ampleur inédite dans un espace de 200 mètres carrés, le plus grand studio média, à deux pas des athlètes médaillés. Au programme : commentaires des épreuves en direct, réactions des sportifs sur les sites olympiques ou en studio, de leur proches mais aussi les à-côtés des Jeux à Paris et sur les sites olympiques de Châteauroux, Lille et Marseille…

Du 28 août au 8 septembre, franceinfo poursuivra sa mobilisation pour couvrir les Jeux Paralympiques. Suivi des compétitions et des résultats, interviews des athlètes et champions… Le dévoilement du dispositif paralympique sera dévoilé à J-100, le 19 mai.