Toulouse FM anime la Foire de Toulouse avec des surprises exclusives

En partenariat avec le Futuroscope, Toulouse FM offre un séjour pour quatre personnes. Les visiteurs sont invités à s'inscrire et à participer au jeu concours via les bornes de la Vitrine Magique, disponibles au cœur de la Foire Internationale de Toulouse tout au long de l'événement.

Par ailleurs, Toulouse FM produire une émission spéciale en direct avec la "Team de l'Aprèm". Une émission en direct avec Hugo et Max, ce vendredi 19 avril, de 16h à 19h. Les auditeurs sont invités à prendre la direction de l'Arena e-sport pour "cette couverture spéciale, pleine d'interactions et de divertissement".