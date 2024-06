Tendance Ouest : une émission spéciale de 13 heures

L’occasion d’aller à la rencontre de passionnés et de plonger 80 ans en arrière, quand les Alliés débarquèrent en Normandie, à l’aube du 6 juin 1944. De 6h à 19h, la rédaction transportera ses auditeurs sur tous les sites stratégiques du Débarquement, de Saint-Laurent-sur-Mer, où aura lieu la cérémonie internationale, à Colleville-sur-Mer, en passant par Utah Beach ou encore Bénouville.

Cérémonies officielles – 25 chefs d’Etat et de gouvernement seront présents - camps de reconstitution, parades en musique, bals... "Nos journalistes seront partout pour vous faire vivre, à l’antenne et sur notre site tendanceouest.com, cette journée historique" prévient la station.