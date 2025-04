Ici Nord mobilise son antenne pour le Paris-Roubaix 2025

Le média régional Ici Nord se mobilise pleinement pour la 122e édition du Paris-Roubaix, avec deux jours d’émissions spéciales depuis le terrain. Ce samedi 12 avril, de 14h à 18h30, l’antenne suivra la course Paris-Roubaix femmes, longue de 148.5 kilomètres, dont 17 secteurs pavés. Hélène Fromenty et Félix Pouilly seront présents au vélodrome de Roubaix, tandis que Stéphane Barbereau suivra la course en moto.

Ce dimanche 13 avril, le dispositif s’élargira pour suivre les 259?2 kilomètres de la course hommes et ses 30 secteurs pavés. Une émission spéciale sera diffusée de 09h à 19h avec un suivi minute par minute depuis Compiègne, tout au long du parcours et à l’arrivée. Les équipes du média seront déployées à chaque point stratégique pour retransmettre l’intensité de la course, les coulisses de l’événement et les réactions du public et des participants.