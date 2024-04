Tendance Ouest : un podcast pour le D-Day en Normandie

Près de huit décennies plus tard, alors que le monde entier s’apprête à célébrer le 80e anniversaire du Débarquement, Tendance Ouest est partie sur les traces des libérateurs, là où l’histoire a basculé. "De Sainte-Mère-Eglise à Montormel en passant par l’abbaye d’Ardennes, nous vous emmenons sur neuf sites différents, certains passés à la postérité, d’autres méconnus. Que s’y est-il passé ? Comment ces quelques jours de l’été 1944 ont-ils bouleversé le paysage local ? Qui y vit aujourd’hui ? Et quel rapport ces habitants entretiennent-ils avec cette histoire ? Une fois par semaine, jusqu’au 6 juin, Tendance Ouest veut répondre à ces questions.Cette nouvelle série de podcasts est à retrouver sur et sur toutes les plateformes ainsi que sur Podcasts by Tendance Ouest