France Inter domine le classement des replays

En juin dernier, et avec 39 312 000 écoutes et/ou téléchargements, France Inter est la radio qui arrive, une nouvelle fois, en tête de l'eStat Podcast de Médiamétrie.

Le Top 5 ne change pas d'une virgule par rapport au mois de mai. RMC occupe la deuxième avec 30 776 000 écoutes et/ou téléchargements. Suivent RTL, France Culture et Europe 1. Radio France place 3 de ses 7 stations dans le Top 5 : franceinfo, France Culture (4e) et franceinfo (6e).

"L'After Foot" reste l'émission la plus téléchargée en juin avec plus de 16 millions d'écoutes et/ou téléchargements. Deux changements dans le Top 5 : l'émission "Affaire sensibles" (France Inter) recule d'une place et la laisse au replay "Le Fil info" de franceinfo qui passe de la 10e à la 4e position...