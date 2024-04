Un été sportif pour VT Consult

Ne laissez pas aux radios nationales le monopole du football... Pendant toute la période de ce grand événement, faîtes vivre votre station au rythme de l'Euro qui se déroule cette année en Allemagne. Grâce à VT Consult, retrouvez tous les jours sur votre antenne du 14 juin au 14 juillet les compte-rendus des différents matchs du Championnat d'Europe de football 2024, la synthèse de tout ce qu’il faut savoir sur les matchs passés et à venir, le tout condensé en 2 minutes. Profitez de ce nouveau rendez-vous sportif pour le faire sponsoriser. Attention, si vous êtes intéressés, faites-le nous savoir dés maintenant !



DISPOSITIF : 1 module livré chaque jour avant 7 heures du matin

Durant cette période, nous livrerons 7 jours sur 7 un module qui pourra être diffusé dès 7h du matin jusqu'au premier match de la journée, et contiendra systématiquement tous les résultats de la veille, l'ambiance autour de l'événement dans les régions et les matchs à venir l'après-midi et le soir-même, avec à chaque fois un focus sur l'équipe de France. Quand il n'y a pas de matchs vers la fin de la compétition, il y aura toujours des “stories”, et autres billets sur le sujet. (avec toujours l'ambiance dans les régions et les Bleus, les anecdotes...)

Module livré en deux exemplaires : accap (1,45 à 1,50 minutes), et 1,55 à 2 minutes avec un habillage.

Le championnat sera également traité dans tous les flashs de la journée.



Non seulement VT CONSULT offre ce service GRATUITEMENT à toutes les radios abonnées soit à notre offre d'infos nationales soit à notre pack chroniques mais en plus vous pouvez profiter de ce nouveau rendez-vous sportif pour le faire sponsoriser !