Les atouts de l’infrastructure technique Radio France pour les JO

L’organisation technique de la couverture des Jeux olympiques 2024 par Radio France, radio officielle des JO, a mobilisé la direction technique et des systèmes d'information (DTSI), qui a exploité les possibilités offertes par la migration sur IP de ses flux audio et vidéo, en cours de déploiement depuis 2021 avec la société Broadcasting Center Europe (BCE) et Orange Business Services (OBS).