RMC sacrée championne d’Europe pour l’Euro 2024

Durant le tournoi, du 14 juin au 14 juillet, RMC a orchestré une couverture exhaustive de la compétition, en diffusant des programmes adaptés aussi bien sur ses ondes que sur ses plateformes digitales, en maintenant une connexion constante avec son public. Grâce à cette approche, la chaîne a enregistré des chiffres impressionnants : 63 millions de visites sur son site et son application, 43 millions de vidéos vues, et 29.1 millions de téléchargements de podcasts.

Parmi les émissions phares, "L'After Foot" a atteint 16.4 millions d'écoutes, "Rothen s'enflamme" 2.1 millions, et "Génération After" 432 000. Le digital n'est pas en reste avec 32 millions d'écoutes sur RMC en live digital et 2.4 millions sur la radio 100% Euro. Les réseaux sociaux ont également explosé avec 183 millions de vidéos vues.