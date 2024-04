Lagardère Radio SCA : Constance Benqué remplace à titre provisoire Arnaud Lagardère

Le Conseil d’administration a également pris acte de la décision de Arnaud Lagardère de désigner Constance Benqué en qualité de présidente de la société Lagardère Commandité SAS et de gérante de Lagardère Radio SCA, société holding du pôle radios (Europe 1, Europe 2 et RFM) depuis la mise en œuvre de son autonomisation. Depuis le 6 novembre 2023, elle est également directrice générale de Lagardère Radio SCA.

"Ces nominations, faites à titre provisoire, permettront d’assurer la continuité des activités, avec l’engagement des dirigeants et des équipes talentueuses de Lagardère Publishing, Lagardère Travel Retail, Lagardère News, Lagardère Radio, Lagardère Live Entertainment et Lagardère Paris Racing" précise un communiqué.