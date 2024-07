Delphine Ernotte Cunci réélue présidente de l’UER

Cette reconduction à la présidence de l’UER, plus grande association de médias publics au monde, intervient dans un contexte où l’audiovisuel public européen fait face à des défis sans précédents : la transformation radicale des usages et du secteur audiovisuel, les défis majeurs de la désinformation sur la qualité du débat public jusqu’à la montée des populismes en Europe et des interférences politiques sur les médias publics.

Les membres de l'UER renouvellent leur confiance dans le leadership et la capacité de sa présidente, et de sa vice-présidente Cilla Benko (SR-Sveriges Radio, Suède), "à défendre avec force les valeurs de pluralisme, d’indépendance et de liberté portées par les médias publics partout en Europe, ainsi que leur capacité à rassembler les citoyens".